Как Русия стана световен лидер в онлайн търговията с наркотици и кой печели от това?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Началото на историята на онлайн търговията с наркотици през даркнета е поставено през 2011 г. Тогава един 27-годишен тексаски либертарианец, Рос Улбрихт, по физик, а по статут провалил се предприемач, окончателно се разочарова от политиката за регулиране на пазарите в САЩ и създава платформата Silk Road, или както той я определя: „място, където всеки може сам да опита и да почувства какво означава да живееш в свят без държавна принуда“. След две години неговите идеи претърпяват крах, а през юли 2013 г. Улбрихт е арестуван като поръчител на убийствата на шест души, търговия с наркотици в особено големи размери и използване на фалшиви документи.

По това време годишният оборот на Silk Road варира от 15 до 45 млн. долара,

а 70 процента от стоките, които се търгуват през неговата платформа, са различни по вид наркотици. През 2015 г. Улбрихт получава доживотна присъда.

По същото време в Русия от четири години работи подобна под името RAMP (Russian Anonymous Marketplace). Тогава тя е най-големият крипто пазар в света. През 2015 г. обаче се появява нов, агресивен конкурент на RAMP. Това е платформата за търговия с наркотици, Hydra.

Hydra е създадена като обединение на бившите конкуренти на RAMP, „Legal RC“ и „Way Away“. Името ѝ вероятно идва от наименованието на организацията на суперзлодеите от вселената на Marvel. Структурата и начинът на действие на тази платформа в даркнета, която ще опишем по-долу, е много по-усъвършенствана от тази на RAMP, а парите от продажбите на наркотика постъпват по анонимната сметка QIWI, откъдето се прехвърлят в сметката на Hydra. След победата си над своя главен конкурент, RAMP, новият господар на руския даркнет започва небивала по своя мащаб пиар кампания.

През юли 2017 г. Hydra купува в You Tube, като излъчва рекламния си материал на своя официален канал. Във видеото се разказва историята на наркотиците, увенчана според авторите със създаването на Hydra през 2015 г. Рекламното филмче акцентира пред своите зрители върху анонимността и удобството при използване услугите на Hydra, а освен това от Hydra са категорични, че държавата не може да възпре „настъпването на новия етап в духовното развитие на човечеството“. Постъпилите коментари след рекламата се обработват от SMM-специалисти на Hydra, които изпълняват ролята на „неутрално“ настроени потребители, пропагандиращи преимуществата на платформата, а негативните отзиви, които постъпват от възмутени зрители, се парират с остроумни реплики. Администраторът на Hydra пише по този повод: „Вие навярно ще се учудите, но рекламата ни струваше значително по-малко, отколкото ако я бяхме направили през Google Adwords. Ние успяхме да реализираме тази реклама благодарение на слабости в системата на You Tube. Освен това, трябва да добавим, че рекламата е строго таргетирана. Гледането ѝ от деца и нецелева аудитория е изключено“.

Въпреки това след 24 часа You Tube блокира филмчето поради лавината от жалби срещу него. През август обаче нарко-синдикатът се връща с ново промо. Този път с шеговито послание. Фейкови акаунти обясняват на зрителите как най-бързо могат да купят и да употребяват марихуана, за да бъдат весели.

„Защото смехът увеличава продължителността на живота“.

За последен път Hydra излъчва на най-популярния видеохостинг на планетата през януари 2018 г., но през февруари органите за сигурност заявяват, че рекламата на наркотици в You Tube е блокирана завинаги. По данни на You Tube, по времето на излъчването рекламното филмче е гледано от 33 млн. руснаци. You Tube действително е мощен, но далеч не най-главният рекламен инструмент на Hydra. Още през ноември 2016 г. платформата пуска мащабно количество спам-послания в най-популярните руски приложения за съобщения WhatsApp и Viber, използвани от над половин милион потребители. Съдържанието на спам съобщенията гласи: „Спама“, който вие очаквате! Спиди, Лизер, Хаш, Мадам, Меф, Кръглите, Намръщените, СК, гъби, Кокс, а също така огромен избор на различни сортове Ганджа. Сега вече те са достъпни в готови пратки и по предварителна поръчка може да ви ги доставим във всички градове на Руската Федерация и СНГ. Европейско качество, колумбийски стандарт, пакистанска топлина и иранско трудолюбие“.

Хората от Hydra закупуват от даркнета бази данни със стотици хиляди GSM номера.

След това се снабдяват с анонимни сим карти и изпращат на всеки от тези номера рекламното спам-съобщение. Следващото мащабно разпращане на съобщения продължава почти два месеца, от началото на февруари до края на март 2018 г. То е сегментирано по региони в Русия, като за всеки регион са отделени от три до пет дни. Цел на тази рекламна кампания са жителите от големите регионални градове, които са потенциални ценни клиенти. През април спамът е прекратен. Според Федерална служба за сигурност (ФСБ) това е станало поради опасенията, че полицейските структури ще се заемат сериозно с установяване на авторите му.

Масовата реклама на наркотици съвпада по време с новата вълна на телефонен тероризъм в Москва и регионите. Тогава са разпращани писма за минирани стотици здания и заплахи за взривяване на обществени сгради. За разследването на тези заплахи е съставена отделна специализирана група от антитерористичните подразделения на ФСБ, като на тях е възложено и разследването на спама на Hydra. В средата на 2017 г. платформата започва мащабна рекламна кампания в Telegram. Сметката била проста, в Telegram са базирани и част от магазините на закритата платформа RAMP. Те продават същите наркотици чрез „ботове“ с плащане през сметката QIWI, или с биткоини, но нямат този гарант по сделките, който преди това е бил администратора на RAMP. Това отблъсква не само предпазливите клиенти, а и голяма част от останалите купувачи. По тази причина Telegram бил заменен от наркодилърите с даркнета.

От нарасналия интерес към наркотиците се възползват и авторите на тематични Telegram канали.

Още по времето, когато действа платформата RAMP, те разпространяват послания, съдържащи монолози на обитателите на тъмния интернет и новини от света на хакерите. Собствениците на канали усетили, че могат добре да заработят, като рекламират забранени вещества, и през 2017 г. Telegram буквално е запълнен със стотици канали, предоставящи информация за даркнет хакери и криптовалута. Поради тази причина авторите на канали в Telegram започнали да създават мрежи от афилирани канали, които се подкрепят един друг чрез рипостване на материали. Мрежите се създавали по сравнително проста схема. На старта главният канал активно закупува реклама и набира бързо няколко десетки хиляди абоната. Паралелно с това се създават няколко по-малки канала, които също набират абонати и рипостват получената от главния канал реклама един на друг. След това собственикът на мрежата пряко или чрез посредник предлага директно на наркотърговците в Telegram да купят от него реклама.

От това се възползвала и Hydra. Отговарящия за пиара и рекламата администратор на платформата, известен с „никнейма“ GlavRed, се свързал със собствениците на няколко големи мрежи и им предложил за реклама 3-5 пъти по голяма сума, отколкото предлагат конкурентите им в търговията с наркотици, крипто валутните пирамиди и онлайн казината. Бившият собственик на такава мрежа Руслан казва, че „един пост с позоваване на Hydra струваше от 140 до 2 150 евро. Обикновено, помествахме от 1 до 3 поста седмично. Ако пък притежаваш мрежа от няколко крупни канала, за един ден можеш да заработиш от 2 850 до 4 230 евро, а за месец от 70 400 до 84 500 евро“. Сега по-голямата част от каналите поместват изключително реклама на Hydra, а потребителите на Telegram активно използват нейната платформа. Според оценката на един от притежателите на канали в Telegram, за периода от юли 2017 г. до ноември 2018 г. Hydra е рекламирала минимум 80 канала едновременно. По негова оценка, за този период тя е излъчила реклами на сума от около 1 130 000 евро месечно, което е сравнимо с разходите за реклама на най големите легални компании в Русия. А до края на 2018 г. общите разходи на Hydra за маркетинг в Telegram се изчисляват на 14 100 000 евро. Освен това

за рекламата на Hydra съдействали и официалните медии, при това съвсем безплатно.

Журналистите от тези медии с голямо желание започват да се занимават с темата за даркнета, като подробно описват схемите за продажба на наркотици и обстойно анализират смъртта на предишната платформа, RAMP. В резултат на това у подрастващите бързо се оформя цяла субкултура с размяна на „меми“ за пратки с наркотици и описания как работи даркнета. Hydra използва много ефективно медийните изяви, за да наложи в съзнанието на руснаците формулата: „лек достъп до наркотик + анонимност = Hydra". Масираната реклама дава резултат. Към юли 2019 г. аудиторията на Hydra достига 20 хил. души месечно. Днес от 407 653 посетители на платформата поне един е оставил коментар от покупката си на наркотик. Разчетите обаче показват, че отзиви изпращат само в около 50 процента от случаите, тоест реалният брой на посетителите в платформата възлиза на около 815 хил. души. Самата Hydra в средата на 2019 г. оценява своята активна аудитория на 750 хил. потребители. Но, със сигурност, реалните клиенти са много повече.

В случая трябва да се отчете фактът, че мнозинството от хората обикновено употребяват наркотици в компания и регистрират един акаунт, обслужващ няколко потребители. Това се прави с цел да създадат по-солидна история от покупки. Освен това

момичетата като правило не купуват наркотици, а ги черпят.

Същото се отнася и за по-слабо обезпечените членове от компанията, с които споделят наркотика щедрите им приятели, стремящи се да демонстрират по-високия си социален статут. Интерфейсът на Hydra напомня за обичаен интернет магазин. В него има същата история на покупките, личен кабинет и стоки, разпределени по категории. Но вместо битова техника, продукти и дрехи, там има халюциногени, стимулатори и еуфорици. С две кликвания можеш да поръчаш какъвто искаш наркотик: колумбийски кокаин, американски таблетки на основата на опиати и даже течна марихуана за електронни цигари. Един от постоянните потребители в Hydra оценява по следния начин дейността на платформата: „Ако човек се замисли сериозно за политиката на Hydra, тя е истински порочна. Там всичко е толкова лъскаво, модно… Хората са вежливи, послушно се съгласяват с правилата на администрацията, няма никакво „уреждане на сметки“ между наркомани, което обичайно съпътства потребителите на забранени вещества. Няма агресия. Само от време на време псуват някого, но тогава веднага от модератора се налага забрана за достъп до платформата на провинилия се. Въпреки това сайтът си е един черен пазар. Цялата тази екосистема е опит, при това доста успешен, да се представи разпространението на наркотици, в това число и тежки такива, за нормално. Когато си помислиш, че тук могат да дойдат и твоите деца, ти става страшно.

Те даже няма и да разберат, че нещо не е наред“.

Макар и формално Hydra има своя наркологична служба, където уж дежурят реални доктори, а така също и юрист, който е готов да помогне на потребителите, ако полицията ги задържи. Самите магазини са оценявани по десетобална скала, като всеки може да изпрати отзив за всяка покупка. Рейтингът на продавачите и купувачите е общодостъпен и се базира на броя на успешните сделки. Hydra регулира строго работата на продавачите. Преди да започне работа, управителят на магазин трябва да се съгласи с дългия списък от правила за работа на платформата, чието нарушаване го заплашва с глоба или блокиране на дейността му. Най-тежката глоба е в размер на 7000 евро и се налага за тайни сделки в лична изгода на продавача, заобикаляйки официално установените правила.

Администрацията проверя качеството на наркотиците чрез контролни покупки от „таен клиент“.

Много от магазините издават сертификати за качество. С такъв сертификат обикновено могат да се похвалят главните доставчици на едро, продаващи стока не само в Русия, а и в страните от СНГ. Hydra работи на територията на 1114 града. В Русия броят им е 1013, а други 101 са в Казахстан, Азербайджан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, Украйна и Белорусия. Например, в Московска област месечните продажби на наркотици възлизат на 1,25 млн. евро, в Свердловска област продажбите са за около 1,8 млн. евро, а в Санкт Петербург за 5,72 млн. евро. Наркотиците от Hydra се заплащат с помощта на биткоини през електронната сметка QIWI или с т.нар. „валута яндекс“. Осем от собствениците на магазини на платформата твърдят, че около 70 процента от транзакциите се осъществяват през QIWI системата.

По данни на изследователите на движението на криптовалутата, Chainalysis, през 2018 г. Hydra е била платформа № 1 по обем на сделки с биткоини в даркнета. От момента на основаването си, Hydra е приела плащания в криптовалута на стойност 780 млн. долара. Тази цифра вероятно е знаел и австралийският предприемач Крейг Райт, обявил себе си за създател на биткоина. По време на поредния съдебен процес, в който той прави опит да докаже, че именно той е тайнственият Сатоши Накамото, Райт признава, че се е отказал от рожбата си заради бума от наркотици в даркнета. По този повод пред съда той казва: „Моето изобретение се използва за много лоши неща. С негова помощ се появиха Silk Road и Hydra“. След тези думи Крейг се разплаква.

За удобство на купувачите наркотиците в магазините на Hydra се разпределят по райони за съответния град.

Така например, в Москва, Петербург и другите големи градове за ориентир служат станциите на метрото. За заплащането на поръчката, на самата платформа са вградени програми за обмяна на биткоини към сметката QIWI. Актуалния обменен курс може да се види направо в сайта, а превод на пари може да се направи от всяка електронна сметка и банкова карта. След потвърждаване на плащането, купувачът получава автоматично адрес с GPS координати, описание и снимка на мястото за получаване на стоката. В случай, че стоката липсва, веднага се открива онлайн дискусия, в която автоматично участват купувачът, лицето подготвило пратката за получаване и модератора на платформата, изпълняващ ролята на съдия. По често се вярва на купувачите с дългосрочна история от покупки. Ежедневно на Hydra се складират 13 625 пратки на стойност 3,2 млн. евро. Отчитайки динамиката на търсенето на наркотици, достигащо до 83 214 000 евро месечно,

годишният оборот на платформата възлиза на около 1 млрд. евро.

Заготовките с наркотици се правят на територията на цяла Русия от безименната армия от войници на даркнета. В наркобизнеса, най-популярната професия с най-голямо текучество на кадри и най-големи рискове е „кладмен (заготовчик)“. Един от собствениците на магазини в Hydra споделя пред журналистите следното: „От опита, който имам мога да кажа, че примерно 50 процента от хората отиват да работят като „кладмени“, за да си осигурят пари за наркотици. Други 40 процента, за да решат финансовите си проблеми и невъзможността легално да заработят достатъчно средства. Още 10 процента отиват поради случайно стечение на обстоятелствата“. Полицията знае прекрасно как работят „кладмените“ и редовно ги задържа. И в тази връзка именно те са хората, които основно лежат в затвора за разпространение на наркотици. А тези от тях, които не попадат в затвора, не издържат на колосалното нервно напрежение и след няколко месеца се уволняват. Това обаче не намалява броя на желаещите да заемат тяхното място, въпреки колосалния риск да се озоват зад решетките.

По време на работа един „кладмен“ обикновено носи в себе си двадесет готови пратки с наркотици и ако бъде заловен го очакват четири години лишаване от свобода. От всяка успешно доставена пратка с дрога „кладмена“ печели от 5 до 14 евро. Крайната му заработка зависи единствено от неговата подготовка, работоспособност и късмет. Магазинът дава на новопостъпващите „кладмени“ „Ръководство за обучение“, а в Hydra има създадена и специализирана „Школа за обучение на „кладмени“. Преди да започне обучението кандидата трябва да остави в залог минимум 70 евро, за да може някой от опитните му колеги да наблюдава реализацията на първите 100 заготовки на новопостъпилия и да коригират грешките му. След обучението „кладмена“ получава стипендия в размер на 450-550 евро месечно, която остава като залог в полза на подбрания от администрацията работодател.

„Кладмените“ получават наркотика на големи партиди, т.нар „мастер-бач“. Видът на доставяните наркотици за различните градове е различен според търсенето. Така например в Москва се доставят 41 вида наркотици, а в Петербург 31 вида. За съхраняването на наркотиците опитните „кладмени“ наемат гаражи или отделни квартири, като разпределят количеството на няколко места. Опитните „кладмени“ заработват около 7 000 евро в месец. За да може пък доставчиците на едро да получат стоката и да я разпределят към „кладмените“ , те трябва да я получат или от вносители, или от местно производство.

Местните производители са нелегални химици, синтезиращи амфетамини, мефедрон и други синтетични наркотици, а така също т. нар. „фермери“, отглеждащи в промишлени мащаби марихуана и халюциногенни гъби. С доставчиците се контактува по проверени схеми. Отначало дилърът получава пробна партия. Ако го устройва цената и качеството, „фермерът“ получава парите и поръчка за голяма партия. Всяка сделка се оформя през „гаранта“ на платформата. При по-голямата част от фермерите процеса на отглеждане на нарко-култури е автоматизиран посредством системата за „умни домове“ и не изисква постоянно присъствие „на обекта“. Често това са парници в извънградски зони. Мнозинството фермери използват генератори за електроенергия, за да не бие на очи големия разход на електричество. За да може „фермерите да се концентрират само върху отглеждането на нарко-културите, Hydra им предоставя широк набор от оборудване и суровини за производство, като семена за марихуана, мицел за гъби, алтернативна почва и торове. Освен това тя им предлага готови „боксове“ за отглеждане на различните видове нарко култури, оборудвани с хидропоника, аеропоника и специални лампи. От платформата им изпращат и ръководства за обучение и провеждат

онлайн консултации с видео уроци, изнасяни от опитни фермери.

С цел обезпечаване сигурността на доставките, фермерите се обединяват в конгломерати, които обслужват няколко обекта, от които се добиват тонове марихуана. Един средно голям конгломерат заработва за месец приблизително 141 хил. евро. Ежедневно в магазините на Hydra има в наличност 2404 пратки с марихуана с общо тегло 94 кг на стойност около 600 хил. евро. Месечно приходите възлизат приблизително на 17 млн. евро. За разлика от марихуаната, гъбите не са толкова популярни. Те се продават в малки специализирани магазини на платформата. Ежедневно в тези магазини има в наличност около 140 пратки с гъби, или около 1.3 кг на стойност 8450 евро. Отчитайки динамиката на наркопазара, годишно приходите от гъби възлизат на около 2,65 млн. евро. Но главен драйвър на ръста в магазините на Hydra са синтетичните наркотици.

Арестът на крупните митнически брокери доведе до закриване на каналите за внос на европейски амфетамини, психоделици и MDMA.

Затова търговците на едро започнаха да инвестират в местно производство. Днес повечето магазини в Hydra се стараят да организират собствени химически лаборатории, което води до намаляване цената на стоката и риска при транспортирането ѝ до регионите. Hydra продава и готови конструкции от лабораторно оборудване, придружени с ръководство за производство, инструкции с формули и видео уроци. Крупните търговци на едро на „синтетика“ и прекурсори без затруднения организират внос от Китай с подправени митнически декларации на стоката, помагат за нейната маскировка като промишлени химикали и торове, обезпечават логистиката по територията на страната и оформянето на необходимите документи. Повечето производителите се ориентират към производството на

най-популярния в Русия наркотик - мефедрон.

Той е много изгоден за продажба, а клиентите го обожават. Дългосрчният вреден ефект на мефедрона не е изучен, но потребителите неизбежно се сблъскват със сърдечни проблеми, рязко повишаване на кръвното налягане, силно главоболие, безсъние, депресия, бълнуване и панически атаки. Ежедневно в магазините на Hydra се продават повече от 2050 опаковки с мефедрон в обем 57.3 кг на стойност 410 хил. евро. Годишните приходи от тези продажби са на стойност 126,76 млн. евро. Продажбите на мефедрон помагат на магазините на Hydra да разширят географията на продажбите си. За тази цел се използва и системата за продажби на франчайз.

Към Hydra са прикачени и множество други фирми за пране на пари и трансфера им зад граница.

Обичайната схема за легализиране на получените средства е чрез т. нар. „дропмени“. Това са хора, притежаващи фалшиви кредитни карти, които могат да теглят чрез тях пари в брой. Такъв „дропмен“ оставя залог в пари при „гаранта“ по сделките на Hydra, след което „гарантът“ прави превод на сумата, която трябва да се „изпере“ по сметките на десетките кредитни карти на „дропмена“, която сума след това той тегли в брой и предава парите на „гаранта“. Друг вариант, който се прилага, е да се използват лицата, обменящи биткоини на черния валутен пазар. Но

най-голямото „пране“ на пари се осъществява от московските фирми „Садовода“ и ТЦ „Москва“.

По тази схема биткоините се прехвърлят от двете фирми в Китай, а китайските мигранти в Русия, които са основните купувачи на биткоини, заплащат равностойността им кеш. По данни на ФСБ по такъв начин ежемесечно се обменят биткоини на стойност до 8,45 млн. евро. Продавачът и купувачът се договарят още преди стартиране на сделката за комисионните, които обикновено възлизат от 10 до 20 процента от сумата. Ръководството на такава огромна платформа не е проста работа. Затова в администрацията ѝ работят няколко десетки човека със строго разпределени задължения. За основател на Hydra се представя лице с „никнейма“ Admin, но вероятно зад този банален псевдоним стоят няколко човека. Модераторите, с имена Fatality, Deus, Handsom Jack, Enter и Tabou разрешават споровете между продавачи и купувачи, следят за рейтинга на магазините и отзивите за стоката, която се продава и общуват с постоянните купувачи. Те са подчинени на администратора на форума Resident и неговия заместник Burning man. С тях работи и бившият опитен модератор RAMP Lizard. Екипът на програмистите се оглавява от admin dev, а GlavRed ръководи отдела за маркетинг и пиар. Другите два боса на Hydra, „Наблюдател“ и „Сатоши Накамото“ нямат официални длъжности, но според думите на някои собственици на магазини, те отговарят за ключовите решения за развитието на платформата. В частност, Сатоши наблюдава работата на всички тестови лаборатории на Hydrа и вероятно отговаря за доставките на едро на прекурсори, както и за централизираната комуникация с Legal RC и WayAway. „Наблюдател“ отговаря за сигурността на платформата.

Модераторът на форума има екип от 48 души и двама „гаранти“, които работят основно за разрешаване на безкрайните спорове и претенции.

Колко печели всъщност от дейността си Hydra?

Това става ясно, ако разгледаме списъка от правила, наречен „Условия за разполагане на платформата“. За да бъде открит нов магазин, бъдещият наркотърговец трябва да плати стартова вноска от 300 долара и ежемесечен наем от 100 долара. Към началото на юни 2019 г. в руската част на Hydra са работили 3444 магазина. Освен това даден магазин може да получи статут на „Надежден продавач“, което увеличава приходите му в сравнение с магазините, които нямат такъв статут. За придобиването на такъв статут, магазинът трябва да има минимум 1000 сделки месечно, а споровете не трябва да превишават 7 процента от общото количество месечни поръчки за продажба. И, което е най важното, месечният наем тогава няма да бъде вече 100, а 1000 долара. От това плащане се освобождават магазините, спечелили на търг място на главната страница на платформата.

Към началото на юни в Hydra са работили 390 надеждни продавачи.

Благодарение на заплащането на различните видове квоти платформата е получавала месечно от 820 хиляди до 850 хил. евро, а годишният ѝ приход възлизал на 9,95 млн. евро. Всеки месец между 20-то и 22 число на платформата се провежда търг, където между магазините се разиграват 20-те първи места, които излизат при търсенето в сайта на Hydra, от които платформата също получава такса. Например, цената за първите четири места, които излизат при търсенето достига до 100 хил. евро. Отделно от това за всяка сделка на платформата администрацията събира комисионни. Ежедневно на платформата са представени хиляди търговски позиции и се провеждат стотици продуктови сделки между магазините. За да получава комисионно възнаграждение от всяка сделка,

Hydra е забранила да се правят сделки извън платформата.

Допълнително Hydra получава по 160 хил. евро за услугата автоматичен гарант по сделките. Отчитайки динамиката на търсенето на наркотици, това означава, че само приходите от гарантиране на сделките достигат до 4,06 млн. евро месечно. И накрая, администрацията получава доходи и от глобите, които също не са малко. Отделно от текущите приходи, Hydra участва и при сключване сделки на едро с участието на „гаранта“. Те се извършват само по предварителна поръчка от страните по сделката. Комисионната на „гаранта“ при такъв тип сделки е от 3 до 10 процента от сумата по сделката и се заплаща отделно. Да се пресметнат доходите от гаранциите по такива сделки, както и от другите тайни приходи на администрацията на Hydra не е възможно, но годишният приход само от продажбите на квоти и комисионни по сделки, превишава 57 750 хиляди евро. Печалбите на Hydra нарастват допълнително и от волатилността в курса на биткоина, който напоследък постоянно расте.

При опит за контакт с администрацията на Hydra, на въпросите на журналистите от Lenta.ru отговориха „Наблюдател“ и „Сатоши Накамото“. На въпроса защо платформата има такъв успех, те казаха следното: „Питате, защо сме успешни? Когато пазарът потърси по-сериозен играч, ние излязохме с напълно разработен и описан продукт, създаден от екип професионалисти. В същото време платформата RAMP беше разработена от прости наркомани, които използваха готови технически решения, адаптирани към проекта. Ние дадохме уникален пример на организация с контрол върху качеството и оказване на помощ при структурирането на бизнес процеси. Когато RAMP рухна, заради смъртта на създателя си и ниската квалификация на екипа, ние вече нямахме конкуренти. Впрочем още в началото RAMP и Hydra се различаваха един от друг, както телевизията от интернет“. Трудно може да не се съгласим с това изявление. Руснаците все по-рядко гледат телевизия, а в интернет прекарват по 6-8 часа дневно. Но зависимостта от продукцията на Hydra е неизмеримо по-опасна от интернет зависимостта, с която така обичат да ни плашат психолозите.