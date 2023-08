Шкварек за нарязаното момиче: Това ли е дивото, балканско, жестоко, сексистко, гадно общество, което уж сме били?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Наблюдавам от два дена реакцията на трагедията с нарязаното 400 пъти момиче: абсолютно категорична и всеобща национална оценка. Без дебат, без казус, без съмнение. От цялото общество.

Може би си мислите, че само вие и приятелите ви сте шокирани, но това просто не е вярно. Хиляди са публикациите по въпроса, десетки хиляди са коментарите, а вчера площади и улици в цялата страна бяха изпълнени с протестиращи, настояващи за справедливо наказание. Имаме пълен консенсус като общество, какъвто не сме имали по нито един друг казус от много време насам. 99% от хората в страната са погнусени от случката и изпълнени с неподправена омраза към нападателя. Точно, както би трябвало.

Гледам всичко това и започвам да се чудя. Това ли е дивото, балканско, жестоко, сексистко, гадно общество, което уж сме били? Онова, дето "живяло още в средновековието" и "възприемало за нормално мъжете да си бият жените"? Това ли е? Същото, което наблюдавам в момента? Същото, което изригва от гняв вече няколко дена?

Живях 4 години в Англия. Мога да ви гарантирам, че там случаите на намушквания, изнасилвания и убийства, особено в Лондон, бяха ежедневие. Не просто защото населението е по-голямо: прочетете обстойно за проблема с бандите, за ужаса "Rotherham", за "knife crime epidemic"в Лондон и Бирмингам. Та, през цялото си време там нито веднъж такъв случай не стана грамаден, национален скандал. Лепяха ги на страниците на The Sun и The Telegraph, тук таме излизаше като публикация на страницата на Daily Mail. И толкоз. Следях ежедневно новините и каналите, защото това ми беше част от следването - не помня веднъж подобен случай да предизвика национален скандал. Камо ли многохилядни протести. А имаше много случаи.

Откакто живея в България съм видял и усетил добре как мисли българското общество по тези теми. Категоричен съм, че у нас насилието се търпи много, ама много по-малко. Не само, отколкото в Англия, но и отколкото в редица други общества, които по принцип считаме за по-цивилизовани. Категорично съм на мнение, че онзи 1% изроди и насилници у нас подлежат на много по-голяма омраза и обществено порицание от целите банди, картели, гета и квартали на "маргинализирани общности" в повечето развити страни, оставени да вършеят почти безнаказано. И приемани като неизбежни, като "part and parcel of living in a major city", както беше обяснил спокойно кмета на Лондон Садик Кан.

Е, в България още не сме свикнали. Тук не го приемаме за "part and parcel" и тъкмо в момента виждаме това. По реакцията. По хилядите на улицата, по категоричността на цялото ни общество. Още не ни е нормално някой да обезобразява жена, да изнасилва, да убива. Може би ще стане един ден, както и терористичните атаки станаха норма за определени общества, а тук биха предизвикали огромен шок. Но още не е. Още не сме претръпнали. За момента ВСИЧКИ искаме възможно най-лошото наказание за този извършител и това е толкова видно през последните два дена. Не сме зло общество, не сме зъл народ. Престанете.