Николай Бареков: Питайте Цветан Василев защо Васил Божков се връща, той знае най-добре

Народ, който вярва, че Черепа се връща, за да се разправи с бухалките и да въздаде справедливост, че Пепи Еврото звъни на Любена, за да и върне детето и че Алексей Петров на 62 години ходи в гората над Воденицата да спортува за здраве и без охрана с жена си – такъв народ няма как да бъде победен от чужд враг. Този народ отдавна е победен от собствената си глупост.

Другото са пласменти по телевизията от млади мисирки. Забелязвате ли, че в трите големи телевизии няма нито един водещ с акъла си на политическо предаване над 50 години, който да знае всичко за всеки от героите на Прехода и да е прочел поне два вагона книги. (Бойко Василев е изключение поради рамкирания формат на предаването му).

При мен навремето в ТВ7 има предавания без цензура като журналисти и водещи Гарелов, Кошлуков, Петьо Блъсков – старши, Елена Йончева и моя милост, имаше баланс на поколенията и хора с памет и аналитични способности.

Сега по същество.

BNEWS писа няколко пъти това лято, че Васил Божков се връща, защото той искаше, търсеше и целеше сделка с “Хунтата”, защото не му оставиха друг избор за съществувание на този свят по неговите стандарти. Божков като всички бизнесмени на прехода не може да прави бизнес и да живее извън пъпната връв с държавната хранилка. Ако не бяха подкупите по телевизии и държавни комисии и политици, тая работа с талончетата за търкане никога нямаше да му донесе милиарди.

Спрете на всички натруфени български олигарси държавните поръчки или им затегнете регулациите – умират прави.

Питайте брата по съдба на Божков Цветан Василев дали не преговаряше със същата Хунта една година след бягството си в Сърбия и какви условия му бяха поставили и той беше приел, by the way.

Белграрският изгнанник знае най-добре защо се връща с белезници дубайският.

Пласментът, че Петьо Еврото е върнал сам по телефона детето на жена си е пълен абсурд. Една майка ще ви каже всичко, което поискате от нея, за да си види живо детето. Това, че детето не е при Петьо доказва точно обратното на това, че Еврото е жив. Мислете!

Пласменти.

Завършвам с Трактора. Неговото убийство заедно със смъртта на Петьо Еврото обслужват всички. Прекалено осветени, прекалено омацани до ушите и прекалено нахални. За мъртвите или добро или нищо, но помислете колко проблеми решава тяхното преселване на небето и колко ниши освобождават за нови схеми на управляващата сглобка. Включително и смяната на върха на прокуратурата направи възможно връщането на Черепа и завършването на процеса на изпиране на неговите душмани. Винаги има нужда от един черен козел опущение, за да бъде пренесен в жертва и да отнесе всички житейски грехове в пустинята.

Не очаквайте чудеса. Яжте си пуканките и гледайте шоуто заедно с тъпите мисирки. Това шоу е писано за дебилна публика и в него няма сложни схеми и добри герои. Чудесата чудесни са само в приказките на мързеливите и ленивите народи.

Николай Бареков