Изправен пред сериозен претендент, Орбан се приближава към чист авторитаризъм

"IF IT KEEPS ON RAINING, [the] levee's going to break" (Ако продължава да вали, [дигата] ще се скъса) - тези редове от класиката на Led Zeppelin могат да се използват, за да се предаде напрежението, на което е подложен режимът на Виктор Орбан, откакто Петер Маджар се появи от нищото, за да предефенира унгарската политика. Независимите проучвания на общественото мнение показват, че новата партия на Маджар, Tisza, води пред "Фидес" на Орбан с поне няколко процентни пункта. Това е безпрецедентно. През последните петнадесет години Фидес е изоставала от колективната опозиция само за няколко кратки момента и никога не е изоставала от нито една партия, откакто Орбан се върна на премиерския пост през 2010 г. Интелигентен, твърд, млад и неуморим, Маджар диктува новинарските цикли и формира наративи в продължение на цяла година. По начин, по който никой от предишните опозиционери не е успял да го направи, той успя да фокусира общественото внимание върху нарастващите проблеми и политическите провали на Унгария.

След петнадесет години клептократично управление на Орбан унгарците започват да плащат цената с кожата си. Икономиката е в техническа рецесия, а инфлацията е висока - ситуация, която се влошава от продължаващото обезценяване на унгарската валута. Бюджетният дефицит продължава да е над планираните нива въпреки мерките за икономии. ЕС наскоро отказа на Унгария 1 милиард долара от европейските фондове, тъй като не е успяла да се справи с проблемите, свързани с корупцията. Материалното благосъстояние на унгарските домакинства, измерено чрез индивидуалното потребление, е най-ниското в ЕС наравно с България. Индексът на бедността в Унгария е сред най-високите в ЕС.

Унгария отделя по-малко средства за здравеопазване на глава от населението от средното за ЕС и има едно от най-високите нива на предотвратима смъртност. Унгарските болници са затрупани с дългове, сградите са в окаяно състояние, а пациентите трябва да носят със себе си сапун за ръце и често дори тоалетна хартия за нощувки. Страната страда от недостиг на лекари и медицински сестри.

Железопътната система е на ръба на колапса. Железопътните релси в Унгария са толкова стари, че влаковете не могат да се движат по тях с нормална скорост. През август миналата година един влак дерайлира, докато се движи с ниска скорост по гара в Будапеща, заради стара и неподменена стрелка. Железопътният трафик беше прекъснат за няколко дни, докато работниците бавно отстраняваха проблема. Междувременно Орбан взе милиарди долари назаем от Китай при неизвестен лихвен процент, за да построи железопътна линия от Белград до Будапеща, която заобикаля близките унгарски градове. Ако обикновените унгарци няма да се възползват от този проект на китайската инициатива "Пояс и път", то поне бащата на Орбан ще се възползва. Неговото миннодобивно дружество е сключило договор за доставка на трошен камък за баласт на релсите, а компания, собственост на приятел от детството на Орбан, най-богатият човек в Унгария, е построила линията.

Държавните служители в Унгария са крайно недостатъчно платени. Принудено да реагира на масовите учителски демонстрации, правителството на Орбан обеща да повиши заплатите на учителите с около 20% през тази година. Но ниските заплати в други обществени сектори също се нуждаят от внимание. Благодарение на ниското заплащане Унгария страда от недостиг на полицаи. Възнагражденията на унгарските съдии са толкова ниски, че критиците се притесняват за независимостта на съда. Много съдебни служители получават минимална заплата. Ситуацията стана дотам толкова, че миналата година унгарските съдии подадоха множество жалби до Европейската комисия.

Докато животът в Унгария става все по-труден и осезаемо по-лош, Орбан и компания стават все по-безгрижни и безцеремонни в демонстрирането на богатството си. Зетят на Орбан, замесен в няколко корупционни скандала, се превърна в един от най-богатите хора в Унгария. Самият Орбан (формално баща му) закупи и превърна бивш дворец на Хабсбургите в обширна, екстравагантна лична вила.

Този клептократичен коктейл от разточителство, лошо управление и намаляващо национално богатство би обрекъл на гибел почти всяко демократично избрано правителство. Но Унгария отдавна е престанала да бъде истинска демокрация и въпросът дали дори политически феномен като Петер Маджар може да отстрани Орбан по демократичен път остава открит.

Мнозина наричат Унгария хибриден режим - термин, с който се описва система, която съчетава автократична власт с демократични атрибути. Хибридните режими установяват легитимност чрез демократични механизми като свободни избори, но правилата на играта са силно управлявани, за да се гарантират желаните резултати. Въпреки това хибридните режими се стремят към народна легитимация. За да функционират, те се нуждаят от подкрепата на значителна част от населението. Ако режимът изгуби тази подкрепа и населението се обърне срещу него, неговите управници трябва да приложат по-открити форми на насилие и репресии, за да останат на власт. Хибриден режим, който има проблеми, може да се превърне в открита диктатура.

Клептократичният хибриден режим на Виктор Орбан е попаднал в неспокойни води, а той и страната му може би са близо до момента на истината. Семейството на Орбан и най-близките му съюзници са толкова дълбоко замесени в престъпления и корупция, че ако Фидес някога загуби изборите, почти сигурно ще бъдат изправени пред съдебна отговорност. Това прави запазването на властта екзистенциален въпрос. Залогът е по-голям от ранното пенсиониране и затова заплахата, която представлява Петър Маджар, паникьосва Фидес.

В началото на ноември Маджар свика внезапна пресконференция, за да разкрие това, което нарече унгарския скандал "Уотъргейт". Той твърди, че през последните месеци, докато е изграждал партията си и е водил предизборна кампания, приятелката му тайно е записвала разговорите им. По-късно тя се обърнала към Маджар и ръководството на "Тиса", като поискала равностойността на около 80 000 долара, за да мълчи за записите. Когато те отказали да бъдат изнудвани, тя предала записите на олигарх от Фидес, който е собственик на няколко големи ИТ компании. Маджар твърди, че записите са променени чрез изкуствен интелект и предстои да бъдат публикувани на новоизградена уебстраница. Бившата му приятелка, твърди Маджар, живеела в апартамент, собственост на ИТ олигарха, в центъра на Будапеща и получавала месечна издръжка от около 14 000 долара.

След това Маджар пуска свой таен запис - разговор, в който бившата му приятелка явно се опитва да изнудва за пари някой, свързан с Тиса: "Искам парите и довиждане. Довиждане на всички. . . . Не искам да бъда лакома, но дали мога да бъда, това е друг въпрос". Маджр твърди още, че към всичките му предишни приятелки и много настоящи колеги са се обръщали мистериозни лица, които са предлагали пари в замяна на компрометираща информация за него.

Още по-лошо, Маджар заяви, че е бил предупреден от хора, свързани с унгарската тайна полиция, че той и партията му са под наблюдение. По думите му шпионски софтуер е направил телефона му неподходящ за ремонт, а офисите и автомобилите на партията Tisza, както и личният му апартамент са били подслушвани.

Това бяха сериозни обвинения. Но Маджар очевидно е свикал извънредната пресконференция, за да предотврати предстояща клеветническа кампания на Фидес, за която е бил предупреден - вероятно от някой в правителството. Възможно ли е Маджр да разпространява своя собствена дезинформация, за да отблъсне предстоящата атака?

Информацията за връзката на бившата му приятелка с ИТ олигарха и планът за публикуване на компрометиращи материали в интернет бързо бяха потвърдени от репортерите, но другите твърдения се оказаха трудни за проверка. През следващите седмици в пресата действително изтекоха нелицеприятни аудиозаписи на Магяр. Първият от тях бързо беше подложен на анализ от изкуствен интелект. Една компания заключи, че аудиозаписът е фалшив, а друга - че е автентичен. Допълнителният анализ даде също толкова противоречиви резултати.

За да потвърди твърдението си за правителствено наблюдение, Маджр показа на пресата "шпионска писалка", намерена в една от конферентните зали на партията "Тиса". Той обаче признава, че това не е сложното оборудване, което може да се очаква да използва унгарското правителство.

Въпреки това подозренията на Маджар за вътрешен шпионаж са много правдоподобни. Преди няколко години унгарското правителство беше хванато да инсталира шпионски софтуер, закупен от Израел, на телефоните на опозиционни политици и журналисти. Унгарското правителство е обвинявано в шпионаж на служители на ЕС, когато те посещават Унгария. Най-подозрителна от всички е огромната роля, която играе в правителството на Орбан една фигура в сянка на име Антал Роган, замесен в безброй корупционни скандали, който наскоро беше включен в списъка със санкции на САЩ.

Роган е началник на кабинета на Орбан, но основната му отговорност е да наблюдава контролираните от правителството медии и да следи за комуникационната стратегия. В Унгария той редовно е наричан "министър на пропагандата" на Орбан. През 2022 г. Роган получава и надзора над вътрешната тайна полиция, която е преместена в неговия ресор от Министерството на вътрешните работи. Фактът, че Унгария има предполагаем министър на пропагандата, вече е обезпокоителен, но това, че същият човек трябва да контролира и тайната полиция, е направо притеснително. Каква друга цел може да има това, освен шпиониране на политическите опоненти с цел разкриване на компрометиращи материали?

Във всеки случай кампанията за очерняне с аудиозаписите се размина на косъм. В публикуваните записи Маджар прави обидни коментари за членове на своята партия, възрастни избиратели и журналисти. Може би смущаващи, но едва ли скандални, особено след като човек не може да бъде сигурен, че най-обидните коментари са автентични. Министерството на пропагандата решава да опита нещо друго.

Ппрез декември Маджар обяви, че започва благотворителна програма, като събира и доставя храна и подаръци на нуждаещи се хора в цялата страна. Той също така посети редица сиропиталища, като публикува снимки в социалните мрежи, които разкриват окаяното им състояние. Все по-обезпокоено, правителството нарежда на сиропиталищата да откажат на Маджар достъп до помещенията им. Това създаде условия за конфронтация, целяща да подкопае авторитета и доверието в него.

Знаейки, че може да му бъде отказан достъп, Маджар се опитва да посети сиропиталище, докато камерите и репортерите го наблюдават. Изведнъж високопоставен член на Фидес, мъж на име Тамаш Менцер, се приближава до него, сякаш от нищото. На видеозаписа речта на Менцер изглежда затруднена, сякаш е пил. Приближавайки се до Маджар, той казва: "Дойдох тук заради теб. . . . Много очаквах тази среща." Когато Маджар се опитва да влезе в сиропиталището, Менцер застава пред него и казва: "Погледни ме. Това сме само ние двамата. Ти и аз. Никой друг, никой друг не може да ти помогне. . . . Време е най-накрая да срещнеш мъж."

Това словесно насилие продължава много, много минути. Менцер неколкократно нарича Маджар "тъпак" (kicsi), като му се нахвърля в лицето. Маджар се опитва да не реагира, но видимо се дразни, след като Менцер започва да говори за децата му.

"Господин държавен секретар," казва Маджар, "защо не си измиете зъбите?"

"Можеш да продължиш да миришеш дъха ми още малко, глупако".

"Господин държавен секретар, устата ви е запенена. Това е сериозно състояние. Но все пак бих ви препоръчал да си измиете зъбите".

Цялата тази странна сцена, в която високопоставен член на Фидес се държи като пиян хулиган, трябва да е измислена в Министерството на пропагандата. Целта е да се провокира Маджар да изгуби самообладание и да извърши нещо глупаво, като по този начин се дискредитира като сериозен държавник. Но както всичко останало, което правителството опита срещу него, и това се оказа бумеранг. Не Маджар, а политикът от Фидес изглеждаше неподходящ за държавен пост. Унгарските инфлуенсъри в YouTube се забавляваха. "От устата на [Менцер] винаги излизаше нещо", казва един от тях, "понякога дори думи".

Други коментатори обаче изразиха тревога. Те се опасяваха, че ясно изразеният насилнически подтекст на конфронтацията, идващ от високопоставен член на управляващата партия, преминава нов и опасен праг. И наистина, човек се притеснява за физическата безопасност на Маджар. Той се движи толкова свободно сред хора и тълпи и се появява толкова често на публични места, че евентуален убиец може да го намери за лесна мишена.

АКО МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОПАГАНДАТА не може да си свърши работата, Орбан разполага с много други ресурси. Например, той може да променя избирателните закони в страната по свое желание и на мига. Само през ноември тази година парламентът преработи избирателната карта, като лиши Будапеща от два парламентарни мандата и силно промени избирателните райони. В зависимост от това какво ще покажат бъдещите проучвания за силата на Тиса, мнозина очакват Орбан отново да промени изборните закони.

Запитан в подкаст дали победата над Орбан на изборите изобщо е възможна, Мджар настоява, че това е така. Той признава, че избирателната система е изкривена, но добавя, че триковете и манипулациите влизат в сила само когато надпреварата е близка. Неговата задача, каза Маджар, е да спечели с голям резултат. Висока цел, макар че след като станахме свидетели на постигнатото от него през последната година, това не е изключено. И все пак, за да спечели с разгромна победа, Магяр вероятно трябва да победи партията на Орбан с 10 до 15 процентни пункта. Според най-оптимистичните социологически проучвания подкрепата за Тиса в момента е 42%, а за Фидес - 36%. Изборите ще се проведат не по-късно от 2026 г.

Проницателният унгарско-италиански наблюдател Стефано Ботони се опасява, че ако Маджар се окаже неудържим, Орбан ще обяви партията му извън закона. Основата за подобен ход може би вече е положена. Миналата година Унгария създаде "Служба за защита на суверенитета", която уж има за цел да защитава унгарския суверенитет от външна намеса. Откакто е създадена обаче, службата разследва Transparency International, Átlátszó (антикорупционна разследваща новинарска емисия) и други организации на гражданското общество. В доклад, публикуван от службата през май миналата година, посочва "бизнес и политическа група по интереси", която се опитва да се намеси в унгарския суверенитет, включва личности като Уесли Кларк, Ерик Кох, Чарлз Гати, Ан Апълбаум, Франсис Фукуяма и репортер от New York Times.

През последната година политическата реторика на Орбан става все по-агресивна и авторитарна. Той редовно говори за Маджар като за проводник на чужди интереси и за инструмент на Брюксел. В контекста на Службата за защита на суверенитета това е нещо повече от разпалена реч. Това са обвинения в престъпления. Ако партия "Тиса" е агент на чужди интереси, тя вече е нарушила закона и може да бъде забранена. Всъщност Службата за защита на суверенитета вече е започнала поне две разследвания на дейността на Маджар. Ботани отбелязва, че обявяването на една партия за незаконна поради подкопаване на националния суверенитет не би било безпрецедентно в ЕС. Наскоро Румъния забрани на проблематичен политически кандидат да се кандидатира за президент.

Ситуацията с Маджар обаче се различава от румънската по това, че партия "Тиса" е свързана с ЕНП - основна дясноцентристка европейска партийна група, която има най-голям брой места в Европейския парламент. Ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също принадлежи към ЕНП. Ето защо забраната на Tisza в Унгария би представлявала сериозна ескалация на отношенията с Европейския съюз. Но кой знае със сигурност какво ще направи Европа? От години Орбан работи за създаването на блок от нелиберални държави в рамките на ЕС, които биха могли да възпрепятстват мерките, насочени срещу него. В момента той има съюзник в Словакия и вероятно ще се сдобие с друг в Чехия, когато там се проведат избори по-късно тази година. Приятелят на Орбан Херберт Кикъл, лидер на крайнодясната FPÖ в Австрия, изглежда ще стане следващият канцлер на тази страна. Един блок от четири нелиберални държави може да даде на Орбан достатъчно пространство за маневриране в Европейския съюз, което да му позволи да забрани политическите си опоненти и да въведе безнаказана диктатура.

Единственото, което може да се прогнозира със сигурност, е, че докато Орбан е на власт, корупцията в Унгария ще продължи да се разраства, публичната инфраструктура ще бъде занемарена, жизненият стандарт ще продължи да се понижава, а населението ще става все по-недоволно.

Всяка политическа кариера следва своя дъга, а тази на Орбан е преминала своя зенит. Само диктаторите управляват до смъртното си легло. Ако Орбан планира да управлява толкова дълго, ще трябва да стане такъв. Ако не успее да се задържи на власт, той може да се запъти към безславен край.

* * *

H. David Baer - The Bulwark

превод: Nick Iliev