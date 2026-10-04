"Черно тото" сред възможните версии за убийството на Илиян Филипов?

Окръжният съд в Пловдив постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според съдебния състав събраните гласни и веществени доказателства дават обосновано предположение, че Мегеров е извършител на тежкото престъпление.

Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“, като разследването продължава да изяснява всички обстоятелства. Последните сбогувания с Илиян Филипов ще се състоят на 7 октомври.

Въпреки че защитата изтъкна липсата на открито оръжие и преки свидетели на самия разстрел, разследващите разполагат с хронологична верига от косвени доказателства. Сред основните свидетели е Людмила Рачева, която в нощта на 29 срещу 30 септември се прибирала с детето си и видяла маскиран мъж с пистолет на стълбището пред апартамента си на петия етаж. След като се прибрала, тя се чула по телефона с Илиян Филипов, докато той се връщал към сградата. Когато той пристигнал и извикал асансьора, жената чула фаталния изстрел.