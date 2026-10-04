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"Черно тото" сред възможните версии за убийството на Илиян Филипов?

"Черно тото" сред възможните версии за убийството на Илиян Филипов?

4 Октомври, 2026 19:35 1 297 25

  • окръжен съд пловдив-
  • славчо мегеров-
  • илиян филипов-
  • криминални новини-
  • пловдив-
  • черно тото

Разследването продължава да изяснява всички обстоятелства

"Черно тото" сред възможните версии за убийството на Илиян Филипов? - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Пловдив постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според съдебния състав събраните гласни и веществени доказателства дават обосновано предположение, че Мегеров е извършител на тежкото престъпление.

Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“, като разследването продължава да изяснява всички обстоятелства. Последните сбогувания с Илиян Филипов ще се състоят на 7 октомври.

Въпреки че защитата изтъкна липсата на открито оръжие и преки свидетели на самия разстрел, разследващите разполагат с хронологична верига от косвени доказателства. Сред основните свидетели е Людмила Рачева, която в нощта на 29 срещу 30 септември се прибирала с детето си и видяла маскиран мъж с пистолет на стълбището пред апартамента си на петия етаж. След като се прибрала, тя се чула по телефона с Илиян Филипов, докато той се връщал към сградата. Когато той пристигнал и извикал асансьора, жената чула фаталния изстрел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ку-ку

    16 3 Отговор
    Лакомията затрива повечето такива "бизнесмени".....дали не са му били достатъчни парите, които печели от фирмите си, а тръгнал и със залози да се занимава....вярно, че и много любовници и деца в трябвало да издържа, ама чак пък толкова да ламтят....сега нека ги "харчи" при Св. Петър..... 😭

    19:43 04.10.2026

  • 3 Черно

    25 0 Отговор
    тото от десетки години в ръцете на мутри , спортисти и футболисти , нищо ново ! Но кой разпъва огромния чадър ? Ясно на всички .

    19:44 04.10.2026

  • 4 ПРИЧИНАТА НЕ Е ЧЕРНОТО

    16 0 Отговор
    А белото.

    19:49 04.10.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    32 2 Отговор
    Да, бе да. Людмила , като се прибирала с детето си , видяла маскиран мъж с пистолет на стълбището пред апартамента си. По-голяма глупост не бях чувал. Стои си убиец с пистолет и маска и го виждат там живущите. Видиш ли , жената не вика полиция,жа вика Филипов. Филипов , който е в добри отношения с шефовете на полицията, не ги информира, а идва сам невъоръжен , да се разправя с натрапника. Вие за шарани ли ни взимате, бе?

    19:49 04.10.2026

  • 6 Българските власти ще кажат истината

    13 1 Отговор
    Нелигитимни на 100% сте! Нито доверие нито оважение. Ще се гаврите със българите а

    19:57 04.10.2026

  • 7 Борисов и ГЕРБ го издигнаха

    16 1 Отговор
    Наркотиците не прощават.

    20:07 04.10.2026

  • 8 Пускайте

    7 3 Отговор
    човека! Невинен е!

    20:12 04.10.2026

  • 9 Кое не е

    15 0 Отговор
    Че с доста " бизнеси" се е занимавал този виден бизззнизмен. То не е било тото, " пудра" на таки. Строителни измами.

    20:18 04.10.2026

  • 10 Е...

    18 2 Отговор
    ...нали беше честен бизнесмен уважаван поздравяваше, eдин път даже смени крушката на стълбището, радетел, благодетел за Ботев, публиката прай там чалъми, салтанати, пък ся тото

    20:19 04.10.2026

  • 11 Ванк0-1

    19 1 Отговор
    То нашите крубове са перачница за пари и ч.тото,резултата го виждаме националите и бълг.треньори са на последните места в Европа.

    20:22 04.10.2026

  • 12 Фейк

    7 6 Отговор
    Илиян върти легална стотици милиони евро,а мегера е най обикновен цървул, приятели от деца бяха,мегера го завлече с много пари на заем и да не връща го гръмна

    Коментиран от #13

    20:23 04.10.2026

  • 13 Шерлок

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фейк":

    Удобно Уотсън, изключително удобно. Мдаа...

    Коментиран от #18

    20:35 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Полицейски хроники

    16 0 Отговор
    Значи приятелката му казала "Един с пистолет и маска те чака пред вратата да те гръмне" и Филипов отишъл да го застрелят. После убиецът отишъл в София и изчакал най-спокойно в "Лозенец" да дойдат полицаите да го арестуват.

    Коментиран от #19, #22

    20:39 04.10.2026

  • 17 Гост

    6 0 Отговор
    У Бг-то няма чрно тото! Тука е Швейцария на Балканите

    20:40 04.10.2026

  • 18 Шерлок

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Шерлок":

    ...логично. Да ама не. Дугаде е заровено кучето. Магера даже не трепнал, така казаxа по телевизора, като му казали че остава в панделата. Що ли

    Коментиран от #21

    20:42 04.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Вве

    7 0 Отговор
    И ти да видиш тя не звъннала на полицията а звъннала на него и той ти да видиш се прибрал без охрана ей така сам абе вие като качвате нещо четете ли кой одобрява такава глупост

    20:51 04.10.2026

  • 21 1111

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Шерлок":

    Нормално панделата му е втори дом

    20:51 04.10.2026

  • 22 Серсемин

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Полицейски хроники":

    И взела ножа и слезнала като оставила малкия горе сам. Само допълвам

    20:59 04.10.2026

  • 23 Какво значи

    2 0 Отговор
    “Гласни доказателства” -един шофьор каза или клюки?
    Няма оръжие, няма експертиза от натривките, няма свидетел, няма записи а само едни клюки!
    Е това не е правосъдие и ме е яд, че гласувах за точно този вътрешен министър!

    21:02 04.10.2026

  • 24 Съмнително

    4 0 Отговор
    Закритото заседание на съда заради интимни подробности буди много въпроси, какви са те. Да не се окаже, че първото 9-годишно дете на любовницата е от задържания за убийството или нещо още по-смайващо?

    Коментиран от #25

    21:08 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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