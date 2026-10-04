"Черно тото" сред възможните версии за убийството на Илиян Филипов?

Окръжният съд в Пловдив постанови мярка за неотклонение „задържане под стража“ за Славчо Мегеров, обвинен в предумишленото убийство на бизнесмена Илиян Филипов. Според съдебния състав събраните гласни и веществени доказателства дават обосновано предположение, че Мегеров е извършител на тежкото престъпление.
Като възможен мотив по делото се посочват неуредени финансови отношения, свързани със залози в т.нар. „черно тото“, като разследването продължава да изяснява всички обстоятелства. Последните сбогувания с Илиян Филипов ще се състоят на 7 октомври.
Въпреки че защитата изтъкна липсата на открито оръжие и преки свидетели на самия разстрел, разследващите разполагат с хронологична верига от косвени доказателства. Сред основните свидетели е Людмила Рачева, която в нощта на 29 срещу 30 септември се прибирала с детето си и видяла маскиран мъж с пистолет на стълбището пред апартамента си на петия етаж. След като се прибрала, тя се чула по телефона с Илиян Филипов, докато той се връщал към сградата. Когато той пристигнал и извикал асансьора, жената чула фаталния изстрел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ку-ку
19:43 04.10.2026
3 Черно
19:44 04.10.2026
4 ПРИЧИНАТА НЕ Е ЧЕРНОТО
19:49 04.10.2026
5 РЕАЛИСТ
19:49 04.10.2026
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8 Пускайте
20:12 04.10.2026
9 Кое не е
20:18 04.10.2026
10 Е...
20:19 04.10.2026
11 Ванк0-1
20:22 04.10.2026
12 Фейк
Коментиран от #13
20:23 04.10.2026
13 Шерлок
До коментар #12 от "Фейк":Удобно Уотсън, изключително удобно. Мдаа...
Коментиран от #18
20:35 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Полицейски хроники
Коментиран от #19, #22
20:39 04.10.2026
17 Гост
20:40 04.10.2026
18 Шерлок
До коментар #13 от "Шерлок":...логично. Да ама не. Дугаде е заровено кучето. Магера даже не трепнал, така казаxа по телевизора, като му казали че остава в панделата. Що ли
Коментиран от #21
20:42 04.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Вве
20:51 04.10.2026
21 1111
До коментар #18 от "Шерлок":Нормално панделата му е втори дом
20:51 04.10.2026
22 Серсемин
До коментар #16 от "Полицейски хроники":И взела ножа и слезнала като оставила малкия горе сам. Само допълвам
20:59 04.10.2026
23 Какво значи
Няма оръжие, няма експертиза от натривките, няма свидетел, няма записи а само едни клюки!
Е това не е правосъдие и ме е яд, че гласувах за точно този вътрешен министър!
21:02 04.10.2026
24 Съмнително
Коментиран от #25
21:08 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.