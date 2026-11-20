Локомотив София е новият държавен шампион на България по бокс при юношите. Столичният клуб стигна до титлата след края на втория кръг на Държавното лично-отборно първенство, който се проведе в Пловдив.

На ринга се качиха над 150 боксьори от близо 50 клуба от цялата страна. В оспорваната надпревара „железничарите“ спечелиха седем медала – три златни, два сребърни и два бронзови. Резултатът им осигури първото място в отборното класиране на турнира.

Второто място в Пловдив зае ЛАУТА с четири отличия – два златни и два сребърни медала. Трети завърши Левски София, който също спечели седем медала: два златни, един сребърен и четири бронзови.

ЦСКА остана четвърти в класирането на втория кръг. Така след провеждането на двата турнира през годината Локомотив София се изкачи на върха и спечели държавната титла при юношите.

Успехът в Пловдив затвърди силното представяне на столичния клуб в отборното първенство. Трите златни отличия бяха допълнени от два сребърни и два бронзови медала, с което Локомотив изпревари конкурентите си в решаващия втори кръг.