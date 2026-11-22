ЦСКА гостува на Ботев Пловдив в един от най-интересните мачове от 15-ия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ започва в 18:00 часа, а столичният тим ще защитава първото си място в класирането.

„Армейците“ са лидери с 34 точки от 14 срещи и все още нямат загуба. Отборът е записал 10 победи и 4 равенства, а головата му разлика е 32:9. Вторият Левски има 32 точки от 13 мача, докато Лудогорец е трети с 30 точки от 13 двубоя. Данните за класирането са публикувани преди началото на неделната програма.

Ботев Пловдив заема петото място с 23 точки. Пловдивчани са с 7 победи, 2 равенства и 5 поражения, а головият баланс на тима е 23:21. Домакините ще търсят начин да се върнат към победите след загубата с 0:4 от ЦСКА 1948 в последния си шампионатен мач преди паузата за националните отбори.

Промени в състава на ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол трябва да направи промени в защитата заради контузията на Теодор Иванов. Според Gong.bg като партньор в центъра на отбраната на Диниш Алмейда може да започне Жан-Филип Гбамин, а Петко Панайотов се очаква да бъде титуляр заради изискването за участие на български футболист до 23 години.

ЦСКА влиза в двубоя след победа над Левски, докато Ботев ще разчита на домакинския фактор и подкрепата от трибуните. Защитникът на пловдивчани Никола Солдо определи предстоящата среща като тежка и заяви, че отборът излиза с цел победа. „Дерби като Ботев – ЦСКА предполага битка на терена“, каза Солдо.

Почит към Атанас Пашев

Преди първия съдийски сигнал Ботев ще награди клубната легенда Атанас Пашев. Церемонията е част от програмата за домакинството на „канарчетата“.

За ЦСКА мачът в Пловдив е и последната проверка преди домакинството на Трабзонспор в Лигата на конференциите. Резултатът на „Колежа“ може да промени разликата между лидера и преследвачите му, но при всички случаи ЦСКА ще остане начело при успех или равенство.

Източници: sportlive.bg, gong.bg, plovdivonline.bg