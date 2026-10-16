Сестри Стоеви приключиха участието си на четвъртфиналите в Одензе

Българските бадминтонистки Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на престижния турнир от категория Супер 750 в датския град Одензе, който е с наградeн фонд от 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки отстъпиха пред поставените под номер 6 в турнирната схема китайки Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао с 12:21, 24:26 в двубой, продължил 37 минути.

Първият сет премина под контрола на китайския дует, но втората част предложи изключително оспорван бадминтон и битка точка за точка. Сестри Стоеви показаха характера си и стигнаха до два геймпойнта, но за съжаление не успяха да ги реализират. В самия край Бао и Цао взеха три последователни разигравания, за да затворят сблъсъка и да продължат към полуфиналите.

Достигането до финалната осмица бе съпроводено от две отлични победи за българките в предишните кръгове. Програмата за Стефани и Габриела Стоеви остава натоварена, като още през следващата седмица им предстои ново сериозно изпитание в друг турнир от категория Супер 750 във Франция.