Огромен интерес съпътства завръщането на мъжкия национален отбор по баскетбол на България в София. Всички билети за предстоящия двубой срещу Дания в „Арена София“ бяха изкупени само за 60 минути, след като бяха пуснати в продажба последните останали пропуски.

До снощи бяха продадени 9127 от общо 9704 билета. В рамките на последния час бяха реализирани и останалите 577 пропуска, с което залата официално ще бъде пълна за предстоящия сблъсък.

Така националите ще могат да разчитат на мощната подкрепа на феновете в първото си домакинство в столицата от повече от 12 години. Интересът към срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 надмина очакванията, а баскетболните привърженици показаха огромното си желание отново да видят представителния ни тим в София.

България посреща Дания на 26 ноември (четвъртък) от 19:00 часа в „Арена София“. Двубоят ще бъде излъчен пряко по bTV. Специалното студио преди срещата започва в 18:00 часа.

От Българската федерация по баскетбол благодариха на привържениците за огромната подкрепа и отправиха призив всички заедно да застанат зад националния отбор.