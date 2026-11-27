Илиян Стойнов се класира за втория кръг на турнира по бадминтон „International Series“ в Кардиф, Уелс. Националът победи датския квалификант Кристофър Кункел с 21:12, 16:21, 21:17 за 54 минути на корта.

В следващия си мач Стойнов ще срещне шотландеца Матю Уоринг. Турнирът е част от календара на сериите „International Series“ и се провежда в Кардиф от 26 до 29 ноември.

Другият български национал Димитър Янакиев приключи участието си на единично още в първия кръг. Той загуби от датчанина Якоб Хоуе с 6:21, 6:21. Стойнов и Янакиев допуснаха поражение и в квалификациите на двойки мъже.