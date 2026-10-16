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Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Майорка, но си осигури нов рекорд в ранглистата

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Майорка, но си осигури нов рекорд в ранглистата

16 Октомври, 2026 18:41 531 1

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Поставената под №7 в основната схема българка отстъпи пред Франческа Курми от Малта

Елизара Янева отпадна на четвъртфиналите в Майорка, но си осигури нов рекорд в ранглистата - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България Елизара Янева приключи участието си на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 в Майорка (Испания). Поставената под №7 в основната схема българка отстъпи драматично на четвъртфиналите пред Франческа Курми от Малта с 1:6, 6:4, 4:6 след час и 45 минути битка на корта.

Националката ни за „Били Джийн Кинг Къп“ започна колебливо срещата и отстъпи инициативата в първия сет, който бе спечелен убедително от съперничката ѝ. През втората част обаче Янева демонстрира характер, пое контрола върху разиграванията и след 6:4 изравни сетовете.

В третия сет малтийската тенисистка успя да пробие и поведе с 5:3. Елизара Янева запази самообладание, спечели последвалото си подаване и намали пасива си, но в десетия гейм Курми бе непоколебима на свой сервис и затвори мача.

Въпреки отпадането, представянето на Янева в Испания носи позитивни последици за кариерата ѝ. За достигането си до тази фаза тя заработи 27 точки за световната ранглиста, където в момента се намира на 146-о място. С тези нови активи българската първа ракета ще запише ново рекордно класиране в кариерата си при следващото обновяване на класацията на WTA.


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