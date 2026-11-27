Елизара Янева продължи серията си без загуба в Търнава. Поставената под №1 българка разгроми Беатрисе Зелтина от Латвия с 6:0, 6:1 за 54 минути и се класира за четвъртфиналите на турнира на твърда настилка с награден фонд от 60 000 евро.

19-годишната пловдивчанка спечели първите 11 гейма в мача. Зелтина успя да вземе единственото си подаване при 0:5 във втория сет, но Янева приключи двубоя на собствен сервис. Победата е седма поредна за българката в словашкия град.

В спор за място на полуфиналите Янева ще срещне 32-годишната германка Анна-Лена Фридзам. Съперничката ѝ е 252-ра в световната ранглиста, докато българката заема рекордното за кариерата си 135-о място.

До четвъртфиналите Янева стигна без загубен сет. В първия кръг тя победи представителката на домакините Катарина Якубцова с 6:0, 6:0, а срещу Зелтина загуби само един гейм.

Янева се намира в Търнава за втора поредна седмица. Миналата неделя тя спечели титлата на турнир от същия ранг, като на финала се наложи над 17-годишната британка Мика Стойсавлевич със 7:6(1), 6:3. Така българката записа първия си трофей в категория W75.

По пътя към четвъртфиналите в настоящата надпревара Янева е спечелила 24 от последните 25 гейма, показва статистиката от двата ѝ мача в основната схема. За достигането до топ 8 тя си осигури 16 точки за световната ранглиста.