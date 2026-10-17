Фигероа загуби титлата на WBA заради наднормено тегло

Брандън Фигероа загуби титлата на Световната боксова асоциация в категория „перо“, след като не успя да покрие тегловия лимит преди двубоя си с Томоки Камеда в Лас Вегас. Американецът тежеше 127,4 паунда, или около 57,8 кг, при максимално допустими 126 паунда.

Фигероа е имал възможност за второ претегляне в рамките на разрешения срок, но не е успял да се вмести в процедурата. При последващо неофициално претегляне той е бил 126,8 паунда, но резултатът не е можел да промени решението за титлата.

Камеда е покрил лимита и двубоят ще се проведе по програма. Поясът обаче вече е вакантен. Ако японецът спечели, той ще стане шампион на WBA. При победа на Фигероа титлата няма да му бъде върната и ще остане без носител.

„Това е неуважително. И аз страдах. Направих каквото трябваше. Готов съм за утре“, заяви Камеда чрез преводач, цитиран от АФП.

Японецът добави, че стратегията му не се променя и че ще се стреми да спечели титлата. Предстоящият мач ще бъде първият му от май 2025 г., когато загуби двубой за световната титла от американеца Анджело Лео.

Фигероа спечели титлата на WBA през февруари 2026 г., когато спря с технически нокаут в последния рунд британеца Ник Бол в Ливърпул. Така американецът се превърна в световен шампион в две категории, но не успя да направи нито една защита на пояса.

Фигероа влиза в мача с професионален баланс от 27 победи, 2 загуби и 1 равенство, включително 20 успеха с нокаут. Камеда е с 42 победи и 5 поражения, като 23 от победите му са преди финалния гонг. Той е бивш шампион на Световната боксова организация в категория „петел“.

Източници: reuters.com, sports.yahoo.com, ringmagazine.com