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Фигероа загуби титлата на WBA заради наднормено тегло

Фигероа загуби титлата на WBA заради наднормено тегло

17 Октомври, 2026 10:19 615 0

  • брандън фигероа-
  • томоки камеда-
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  • световна титла

Американецът беше с 1,4 паунда над лимита преди мача с Томоки Камеда

Фигероа загуби титлата на WBA заради наднормено тегло - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Брандън Фигероа загуби титлата на Световната боксова асоциация в категория „перо“, след като не успя да покрие тегловия лимит преди двубоя си с Томоки Камеда в Лас Вегас. Американецът тежеше 127,4 паунда, или около 57,8 кг, при максимално допустими 126 паунда.

Фигероа е имал възможност за второ претегляне в рамките на разрешения срок, но не е успял да се вмести в процедурата. При последващо неофициално претегляне той е бил 126,8 паунда, но резултатът не е можел да промени решението за титлата.

Камеда е покрил лимита и двубоят ще се проведе по програма. Поясът обаче вече е вакантен. Ако японецът спечели, той ще стане шампион на WBA. При победа на Фигероа титлата няма да му бъде върната и ще остане без носител.

„Това е неуважително. И аз страдах. Направих каквото трябваше. Готов съм за утре“, заяви Камеда чрез преводач, цитиран от АФП.

Японецът добави, че стратегията му не се променя и че ще се стреми да спечели титлата. Предстоящият мач ще бъде първият му от май 2025 г., когато загуби двубой за световната титла от американеца Анджело Лео.

Фигероа спечели титлата на WBA през февруари 2026 г., когато спря с технически нокаут в последния рунд британеца Ник Бол в Ливърпул. Така американецът се превърна в световен шампион в две категории, но не успя да направи нито една защита на пояса.

Фигероа влиза в мача с професионален баланс от 27 победи, 2 загуби и 1 равенство, включително 20 успеха с нокаут. Камеда е с 42 победи и 5 поражения, като 23 от победите му са преди финалния гонг. Той е бивш шампион на Световната боксова организация в категория „петел“.

Източници: reuters.com, sports.yahoo.com, ringmagazine.com


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