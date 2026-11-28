Тайсън Фюри получи медицинско разрешение да се изправи срещу Антъни Джошуа, съобщи Британският боксов борд за контрол. Генералният секретар на организацията Робърт Смит потвърди пред Sky Sports, че всички актуални медицински изследвания на британеца са одобрени.

„Фюри е изчистен. Всички актуални медицински изследвания са одобрени. Уведомихме промоутъра“, каза Смит.

Решението беше взето, след като бордът започна проверка заради твърдение на Парис Фюри. В първоначална версия на документален филм на Netflix тя заяви, че съпругът ѝ е бил диагностициран с шизофрения няколко месеца след победата му над Владимир Кличко през ноември 2015 г.

В последствие Парис Фюри оттегли твърдението. „Тайсън е проявявал някои симптоми, свързвани с шизофрения, но не страда от това състояние и никога не е получавал такава диагноза“, заяви тя. Netflix потвърди, че е редактирал документалния филм след уточнението на семейството.

Противоречие около казаното за диагнозата

Случаят обаче остави различия между публичните изявления. Самият Фюри е разказвал пред британски медии, че е получил диагноза за шизофрения и биполярно разстройство. Той е говорил и за тежък период след победата над Кличко, когато се е борил с депресия, тревожност, зависимости и мисли за самоубийство.

Фюри е разказвал, че през 2016 г. е бил приет в болница и е чувал гласове в главата си. След това той прекарва близо три години извън бокса, преди да се завърне на ринга. През февруари 2020 г. побеждава Дионтей Уайлдър и печели световната титла в тежка категория за втори път.

Британският боксов борд беше посочил, че може да откаже лиценз, ако прецени, че състоянието на Фюри го прави негоден да се състезава. След медицинските прегледи организацията е дала зелена светлина за предстоящия двубой.

Джошуа проверил дали мачът остава

Мениджърът на Фюри Спенсър Браун разкри пред Sky Sports, че Антъни Джошуа лично му се е обадил, за да провери дали двубоят няма да бъде отменен заради спора около медицинския лиценз.

„Казах му: Мачът ще се състои на сто процента. Просто се появи и бъди там“, разказа Браун.

Фюри и Джошуа трябва да се срещнат на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф. Основният двубой се очаква в ранните часове на 12 декември британско време. Вакантната титла на Световната боксова асоциация в тежка категория се очаква да бъде заложена в мача.

Фюри влиза в срещата след две загуби от Олександър Усик през 2024 г. Те са единствените поражения в професионалната му кариера от 39 мача според публикуваните данни.

Източници: skysports.com, theguardian.com