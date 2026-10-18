Станка Златева е изпратила писмо до шефовете на Световната федерация по борба

Бившият вече председател на Българската федерация по борба (БФ Борба) Станка Златева е изпратила писмо до президента и генералния секретар на Световната федерация по борба (UWW) с искане за регистрация на петима български състезатели за предстоящото световно първенство по класическа и свободна борба за мъже и жени в Астана, Казахстан. Тя е направила това на 16 октомври, ден преди Общото събрание на БФБорба.
В писмото се посочва, че искането е продиктувано от състоянието, в което се намира БФ Борба преди предстоящото Общо събрание, както и от наближаващите срокове за заявяване на участниците в световното първенство, съобщават в официалния сайт на БФ Борба.
Станка Златева е поискала регистрацията на следните състезатели: Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Стефан Григоров, Абу-Муслим Амаев.
В събота Тодор Ангелов беше избран за председател на Българска федерация по борба по време на Общото събрание на организацията (ОС), а поддръжниците на действащия председател Станка Златева излязоха от залата преди гласуването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #13
21:03 18.10.2026
2 Пущиня(к)
21:04 18.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Голяма
21:26 18.10.2026
7 А50
Коментиран от #11
21:33 18.10.2026
8 Абсурдистан
21:35 18.10.2026
9 9785678745
21:55 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Така е хем грозно
До коментар #7 от "А50":Хем завистлива, проста и зла
Одъртя
21:56 18.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Да ти отговоря
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":За продавач надали,ама виж за охрана на вратата или общак у склада...става...но на МРЗ...
22:00 18.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Иван
22:09 18.10.2026
16 дежавю
22:47 18.10.2026