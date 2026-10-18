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Станка Златева е изпратила писмо до шефовете на Световната федерация по борба

Станка Златева е изпратила писмо до шефовете на Световната федерация по борба

18 Октомври, 2026 21:01 1 811 16

  • станка златева-
  • борба-
  • световна федерация по борба-
  • спорт

Тя е направила това на 16 октомври, ден преди Общото събрание на БФБорба

Станка Златева е изпратила писмо до шефовете на Световната федерация по борба - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият вече председател на Българската федерация по борба (БФ Борба) Станка Златева е изпратила писмо до президента и генералния секретар на Световната федерация по борба (UWW) с искане за регистрация на петима български състезатели за предстоящото световно първенство по класическа и свободна борба за мъже и жени в Астана, Казахстан. Тя е направила това на 16 октомври, ден преди Общото събрание на БФБорба.

В писмото се посочва, че искането е продиктувано от състоянието, в което се намира БФ Борба преди предстоящото Общо събрание, както и от наближаващите срокове за заявяване на участниците в световното първенство, съобщават в официалния сайт на БФ Борба.

Станка Златева е поискала регистрацията на следните състезатели: Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Стефан Григоров, Абу-Муслим Амаев.

В събота Тодор Ангелов беше избран за председател на Българска федерация по борба по време на Общото събрание на организацията (ОС), а поддръжниците на действащия председател Станка Златева излязоха от залата преди гласуването.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    31 9 Отговор
    Един въпрос. Ако някой от вас има магазин, би ли назначил Станка за продавачка в него? А те/ знаем ги кои са/ я направиха президент на федерация.

    Коментиран от #13

    21:03 18.10.2026

  • 2 Пущиня(к)

    26 8 Отговор
    Ма Стането знаяла а пише?!? Малеее, ега ти новината!😂

    21:04 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Голяма

    22 4 Отговор
    селянка! Не става за нищо!

    21:26 18.10.2026

  • 7 А50

    14 0 Отговор
    Дано не е изпратила и снимка

    Коментиран от #11

    21:33 18.10.2026

  • 8 Абсурдистан

    3 7 Отговор
    Потвърди се правилото, че парата прави борбата. Ангелов не е лош човек, но той няма думата. Той е кукла на конци.

    21:35 18.10.2026

  • 9 9785678745

    6 0 Отговор
    тоя туч кога се научила писма да пише , уеуееее

    21:55 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Така е хем грозно

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "А50":

    Хем завистлива, проста и зла
    Одъртя

    21:56 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да ти отговоря

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    За продавач надали,ама виж за охрана на вратата или общак у склада...става...но на МРЗ...

    22:00 18.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Иван

    4 3 Отговор
    Гриша Ганчев командва та той има ли изобщо една гънка като кажеш борец и разбираш за какво става въпрос

    22:09 18.10.2026

  • 16 дежавю

    1 0 Отговор
    Илия Бешков рисуваше селянките точно такива-яки, с червени бузи!

    22:47 18.10.2026

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