ФУТБОЛ
18:30 часа (efbet Лига) Локомотив (София) – Славия Диема Спорт
19:30 часа (Германия, Втора бундеслига) Хайденхайм – Нюрнберг Диема Спорт 2
21:30 часа (Германия, Бундеслига) Вердер – Борусия (Мьонхенгладбах) Диема Спорт 3
21:45 часа (Италия, Серия "А“) Венеция – Болоня MAX Sport 3
21:45 часа (Франция, Лига 1) Брест – ФК Париж Диема Спорт
22:00 часа (Англия, Висша лига) Нотингам – Челси Диема Спорт 2
22:00 часа (Испания, Ла Лига) Леванте – Сантандер MAX Sport 4
ВОЛЕЙБОЛ
19:15 часа (WINBET Супер Волей) ЦСКА – Монтана MAX One
ТЕНИС
17:00 часа Купа Дейвис, полуфинал 1, мач 1 Нова Спорт
19:00 часа Купа Дейвис, полуфинал 1, мач 2 Нова Спорт
21:00 часа Купа Дейвис, полуфинал 1, мач 3 Нова Спорт
ЗИМНИ СПОРТОВЕ
07:35 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Япония Евроспорт 1
09:15 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Япония Евроспорт 1
11:15 часа (Ски бягане) Световна купа в Рука Евроспорт 1
12:00 часа (Фигурно пързаляне) Гран При на Япония Евроспорт 2
13:50 часа (Ски бягане) Световна купа в Рука Евроспорт 1
16:20 часа (Северна комбинация) Световна купа в Рука Евроспорт 1
17:00 часа (Биатлон) Световна купа в Контиолахти Евроспорт 1
19:30 часа (Фристайл ски) Световна купа в Инсбрук Евроспорт 1
20:00 часа (НХЛ) Бостън Бруинс – Торонто Мейпъл Лейфс MAX Sport 2
23:00 часа (НХЛ) Анахайм Дъкс – Лос Анджелис Кингс MAX Sport 2
МОТОРНИ СПОРТОВЕ
07:40 часа (Суперкарс) Първо състезание в Аделаида MAX Sport 2
11:35 часа (Мото GP) Гран При на Валенсия, първа тренировка MAX Sport 2
15:30 часа (Формула 1) Гран При на Катар, първа тренировка Диема Спорт 3
15:50 часа (Мото GP) Гран При на Валенсия, втора тренировка MAX Sport 2
17:00 часа (Формула 2) Гран При на Катар, квалификация Диема Спорт 3
19:00 часа (Формула 1) Гран При на Катар, втора тренировка Диема Спорт 3
ДРУГИ СПОРТОВЕ
19:05 часа (Колокрос) Световна купа в Острава, жени Евроспорт 2
20:35 часа (Колокрос) Световна купа в Острава, мъже Евроспорт 2
22:30 часа (Бойни) Cage Warriors 214: Галавечер от Манчестър MAX Sport 1
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