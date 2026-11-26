11.00 Тенис, купа Дейвис, Великобритания – Германия Диема спорт 3
12.00 Гангвон – Китчи Нова спорт
14.15 Свай – Мачида Нова спорт
17.00 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, индивидуално, мъже Евроспорт 1
18.00 Тенис, Купа Дейвис: Австрия – Испания Диема спорт 3
19.00 Баскетбол, България – Дания Би Ти Ви Екшън
19.45 Марсилия – Левски МАХ Спорт 3
19.45 Динамо (Загреб) – Байер МАХ Спорт 4
19.45 Олимпиакос – Милан Ринг
21.30 Волейбол, Конелиано – Новара МАХ Спорт 1
21.30 Волейбол, Перуджа – Луба МАХ Спорт 2
22.00 ЦСКА – Трабзонспор Би Ти Ви Екшън
22.00 Ювентус – Омония МАХ Спорт 4
22.00 Кристъл Палас – Реал Сосиедад МАХ One
22.00 Лион – Лилестрьом Ринг
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