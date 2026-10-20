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Обрат в борбата: Семен Новиков и Кирил Милов заминават за Световното в Казахстан

Обрат в борбата: Семен Новиков и Кирил Милов заминават за Световното в Казахстан

20 Октомври, 2026 20:49 462 4

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  • борба

Доскорошният президент на БФ Борба Станка Златева е поискала регистрацията на състезателите още преди дни

Обрат в борбата: Семен Новиков и Кирил Милов заминават за Световното в Казахстан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Семен Новиков и Кирил Милов все пак бетонираха местата си в предварителните списъци на Международната федерация по борба (UWW) за предстоящото Световно първенство в Астана (Казахстан). Заедно с тях в разширения състав попаднаха и останалите ключови състезатели на ЦСКА, което гарантира, че България ще замине с почти пълни тимове в мъжките категории.

На 16 октомври 2026 г. Станка Златева е изпратила писмо до президента и генералния секретар на Световната федерация по борба (UWW) с искане за регистрация на петима български състезатели за предстоящото световно първенство по класическа и свободна борба за мъже и жени в Астана, Казахстан.

Новоизбраният председател на БФ Борба Тодор Ангелов e прове. незабавни преговори с UWW за картотекирането на състезателите, определяйки завръщането им като абсолютен приоритет за българския спорт. От федерацията официално потвърдиха, че заявката за регистрирането на борите от ЦСКА е била входирана, с което конфликтът бе окончателно разрешен.

Очаквани състави на България за Световното първенство:

  • Класически стил: Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Абу-Муслим Амаев, Стефан Григоров, Стоян Кубатов и Димитър Георгиев

  • Свободен стил: Магомед Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Шамил Мамедов, Микяй Наим и Георги Иванов

  • Жени: Биляна Дудова


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чудесно

    4 1 Отговор
    без гадната крава нещата си идват на мястото

    20:51 20.10.2026

  • 2 обективност

    0 4 Отговор
    Разбира се, че ще участват. Саботьорите си свършиха работата и върнаха мафиота в борбата. Пак ще се чудим за България ли са медалите, или за Дагестан.

    21:12 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Помака от микре

    0 2 Отговор
    Все български имена,срам за България

    21:18 20.10.2026

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