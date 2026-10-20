Обрат в борбата: Семен Новиков и Кирил Милов заминават за Световното в Казахстан

Семен Новиков и Кирил Милов все пак бетонираха местата си в предварителните списъци на Международната федерация по борба (UWW) за предстоящото Световно първенство в Астана (Казахстан). Заедно с тях в разширения състав попаднаха и останалите ключови състезатели на ЦСКА, което гарантира, че България ще замине с почти пълни тимове в мъжките категории.

На 16 октомври 2026 г. Станка Златева е изпратила писмо до президента и генералния секретар на Световната федерация по борба (UWW) с искане за регистрация на петима български състезатели за предстоящото световно първенство по класическа и свободна борба за мъже и жени в Астана, Казахстан.

Новоизбраният председател на БФ Борба Тодор Ангелов e прове. незабавни преговори с UWW за картотекирането на състезателите, определяйки завръщането им като абсолютен приоритет за българския спорт. От федерацията официално потвърдиха, че заявката за регистрирането на борите от ЦСКА е била входирана, с което конфликтът бе окончателно разрешен.

Очаквани състави на България за Световното първенство:

Класически стил: Семен Новиков, Кирил Милов, Едмонд Назарян, Абу-Муслим Амаев, Стефан Григоров, Стоян Кубатов и Димитър Георгиев

Свободен стил: Магомед Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев, Шамил Мамедов, Микяй Наим и Георги Иванов

Жени: Биляна Дудова