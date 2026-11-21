Жалби срещу избора на новото ръководство на Българската федерация по борба затрудняват поемането на управлението и създават организационни проблеми преди предолимпийската година. Това заяви избраният за председател на федерацията Тодор Ангелов пред Българската телеграфна агенция по време на международния турнир по свободна борба за кадети „Русенски легенди“.

„Ситуацията е много неприятна. Има жалби, които ще се опитаме да обединим в една, за да може възможно най-скоро да отпаднат и да влезем в правото си да управляваме федерацията“, каза Ангелов.

Той уточни, че развитието на случая зависи от съответните процедури и на този етап не може да посочи кога ще има окончателно решение. Така новоизбраното ръководство все още е възпрепятствано да поеме пълноценно управлението на федерацията.

Рейтинговите турнири не могат да бъдат отлагани

Според Ангелов забавянето поставя подготовката на състезателите под допълнително напрежение, тъй като предстоят рейтингови турнири, в които България трябва да участва.

„Лошо е, защото е предолимпийска година. Тя не чака. Предстоят рейтингови турнири, в които трябва да участваме“, коментира избраният председател.

Ангелов изрази надежда, че проблемите ще бъдат преодолени, за да могат българските състезатели да се подготвят пълноценно за спечелването на квоти за Олимпийските игри в САЩ през 2028 г. Квотите са цел за представителите на България в класическия и свободния стил, както и при жените.

Турнирът „Русенски легенди“ събра борци от четири държави

Изказването беше направено в рамките на 20-ото издание на турнира „Русенски легенди“ в Русе. Тази година надпреварата е в отборен формат и събира състезатели от България, Румъния, Молдова и Северна Македония.

Домакин е спортният клуб по борба „Юнак-Локомотив“ – Русе. Състезанието се организира със съдействието на Община Русе и под патронажа на кмета Пенчо Милков.

Тодор Ангелов даде висока оценка на организацията и подчерта значението на турнирите за развитието на младите състезатели. „Колкото повече такива турнири има, толкова по-добре“, каза той.

За първи път тази година ще бъде връчена купа в памет на Стефан Николов на най-добре представилия се борец. Турнирът е създаден през 2006 г. в чест на русенските борци Валентин Йорданов, Иван Илиев, Огнян Николов, Рахмат Сукра, Валентин Гецов и Валентин Савов.

Източници: bta.bg