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Електрически дебют за ЛеБрон Джеймс с екипа на Филаделфия: Скара се с фен в МСГ и победи шампионите

Електрически дебют за ЛеБрон Джеймс с екипа на Филаделфия: Скара се с фен в МСГ и победи шампионите

21 Октомври, 2026 23:04 604 4

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Ветеранът демонстрира пълна концентрация на паркета и бе сред основните двигатели за успеха на тима от Пенсилвания

Електрически дебют за ЛеБрон Джеймс с екипа на Филаделфия: Скара се с фен в МСГ и победи шампионите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA архив
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дебютът на баскетболната икона ЛеБрон Джеймс за Филаделфия 76ърс превърна гостуването в легендарната зала „Медисън Скуеър Гардън“ в истински спектакъл. Новата суперзвезда на Сиксърс изведе тима си до ценна победа със 106:100 над настоящите шампиони Ню Йорк Никс, но вечерта бе белязана и от напрегнат словесен инцидент край паркета.

Феновете на домакините посрещнаха суперзвездата изключително негостоприемно, напомняйки му за спекулациите отпреди началото на кампанията, когато евентуалният му трансфер в Ню Йорк бе сред основните теми в НБА.

Напрежението ескалира, когато зрител от първите редове провокира крилото с викове:

„Не ни трябваш тук, разкарай се обратно на твоето Западно крайбрежие!“

Реакцията на ЛеБрон, който през декември ще навърши 42 години, бе светкавична и категорична:

„Няма нищо меко в Средния Запад. За какъв Запад изобщо говориш? Нищо не разбирам. Аз не съм от Западното крайбрежие. Аз съм от Охайо, човече. Какви глупости говориш?“, отвърна нападката баскетболистът.

Въпреки провокациите от трибуните, ветеранът демонстрира пълна концентрация на паркета и бе сред основните двигатели за успеха на тима от Пенсилвания. В първия си официален двубой с потник на Филаделфия Джеймс се отличи с близо до „трипъл-дабъл“ показатели — 14 точки, 9 борби, 7 асистенции, 1 открадната топка и 1 чадър.

С този успех Филаделфия 76ърс откри кампанията с огромен психологически превес над един от преките си съперници за титлата в Източната конференция.



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