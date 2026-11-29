Хюстън Рокетс разгроми Филаделфия 76 със 131:93 в най-убедителния резултат от последните мачове в НБА. Разликата от 38 точки беше най-голямата в петте срещи, завършили в програмата.

Рокетс спечелиха всяка четвърт, като стигнаха до 36:26 в първата и 38:18 в последната. Филаделфия остана с 93 точки, докато Хюстън премина границата от 130. Двубоят беше между два от отборите с най-добри показатели в Източната и Западната конференция.

Милуоки Бъкс записа победа със 119:111 срещу Оклахома Сити Тъндър. Бруклин Нетс надви Шарлът Хорнетс със 118:116 в най-оспорвания мач за вечерта, а Чикаго Булс се наложи над Индиана Пейсърс със 108:107.

Орландо реши мача още преди почивката

Орландо Меджик се справи с Вашингтон Уизардс със 116:91. Меджик водеше с 68:38 на полувремето, а Джевън Картър отбеляза 17 точки, всичките през първите две части. Франц Вагнер завърши с 23 точки, а Тристан да Силва добави 22 след шест успешни стрелби от зоната за три точки.

Орландо направи 34 асистенции и вкара 18 тройки от 38 опита. „Когато включиш всички в играта, всеки получава възможност да се почувства добре“, каза Картър след мача.

Това беше реванш за Орландо след загубата от Вашингтон в предишната среща между двата отбора. Меджик спря серията си от две поредни поражения, докато Уизардс отново допуснаха слаб старт и не успяха да се върнат в мача.

14 мача в следващата програма

В следващия игрови ден са насрочени 14 срещи. Сред тях са Кливланд Кавалиърс - Маями Хийт, Бостън Селтикс - Сан Антонио Спърс, Лос Анджелис Лейкърс - Мемфис Гризлис, Финикс Сънс - Юта Джаз и Лос Анджелис Клипърс - Голдън Стейт Уориърс.

Източници: onsportsnow.com, cmg-cmg-tv-10070-prod.cdn.arcpublishing.com