Маями Хийт победи Ню Йорк Никс със 108:105 като гост и прекъсна серията на домакините от шест поредни успеха. Джанис Адетокумбо завърши с 22 точки и рекордните за кариерата си 23 борби, а Бам Адебайо добави 25 точки. Никс останаха начело в ключови моменти, но не успяха да затворят мача в края.

Преди двубоя гардът на Атланта Джейлън Джонсън заяви: „Искаме парите от NBA Cup, така че мисля, че е толкова просто“. Хоукс изпълниха задачата си и победиха Бостън Селтикс с 87:86. Никейл Александър-Уокър отбеляза решаващите точки в края, а Атланта спечели група C. Въпреки загубата Бостън продължи към елиминациите като уайлд кард.

Филаделфия и Детройт взеха първите места на Изток

Филаделфия 76ърс разгроми Индиана Пейсърс със 111:87. Леброн Джеймс отбеляза 21 точки, а Джоел Ембийд записа 14 точки и 11 борби. Така Филаделфия спечели група B с баланс 3-1. Детройт Пистънс надви Милуоки Бъкс със 113:98 и завърши първи в група A след използване на тайбрек. Торонто Раптърс също се поздрави с убедителна победа – 124:100 над Бруклин Нетс.

Далас остана непобеден, Спърс направиха обрат

Далас Маверикс завърши груповата фаза с четири победи от четири мача след 113:109 над Финикс Сънс. Купър Флаг изигра водеща роля с 34 точки, 7 борби, 8 асистенции, 5 отнети топки и 4 чадъра. Според НБА той е най-младият играч с поне 30 точки, 5 борби, 5 асистенции и 5 отнети топки в един мач от сезон 1973/74 насам.

Сан Антонио Спърс навакса изоставане от 20 точки и победи Лос Анджелис Лейкърс с 99:96. Успехът осигури на тима място в елиминациите като уайлд кард. Мемфис Гризлис спечели Западна група B след 114:109 срещу Минесота Тимбъруулвс, а Портланд Трейл Блейзърс взе група C с 116:94 над Голдън Стейт Уориърс. Денвър Нъгетс се наложи над Юта Джаз със 120:107, но не продължи напред.

В останалия мач Ню Орлиънс Пеликанс победи Лос Анджелис Клипърс със 105:104. Зион Уилямсън и Трей Мърфи III отбелязаха по 25 точки за победителите.

Четвъртфиналите са на 4 и 5 декември

На Изток Бостън ще гостува на Детройт, а Филаделфия ще пътува до Атланта. На Запад Далас ще приеме Сан Антонио, докато Портланд ще бъде домакин на Мемфис. Първите два четвъртфинала ще се играят на 4 декември, а останалите два – на 5 декември. Всички срещи от турнира, с изключение на финала, се отчитат и в редовния сезон на НБА.

Източници: cbssports.com, abcnews.com, espntoday.pages.dev