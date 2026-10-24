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Лионел Меси получи престижна испанска награда
  Тема: Известни личности

Лионел Меси получи престижна испанска награда

24 Октомври, 2026 08:47 434 1

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Аржентинецът беше отличен за изключителната си кариера и работата си в подкрепа на деца в неравностойно положение

Лионел Меси получи престижна испанска награда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лионел Меси получи наградата „Принцеса на Астурия“ за спорт на церемония в Овиедо, столицата на испанския регион Астурия. Отличието беше връчено от принцеса Леонор, наследницата на испанския трон, пред публика, която посрещна аржентинския футболист с аплодисменти и скандирания.

Меси беше обявен за носител на наградата през юни. Журито посочи изключителната му кариера и работата му за осигуряване на достъп на деца в неравностойно положение до здравеопазване и образование. В мотивите си то определи аржентинеца като „най-успешния футболист на всички времена“.

При връчването на отличието принцеса Леонор подчерта „уникалната му кариера“. Меси получи официален свитък от пергамент, а десетки привърженици с фланелки на Аржентина го аплодираха при пристигането му под звуците на гайди и барабани.

Кариера с осем „Златни топки“

39-годишният Меси е спечелил осем пъти „Златната топка“, световната титла с Аржентина и десетки клубни трофеи. Той прекара 21 години в Барселона, където игра при успешните периоди на отбора под ръководството на Пеп Гуардиола и Луис Енрике.

След напускането на каталунския клуб през 2021 година аржентинецът игра два сезона за Пари Сен Жермен, а сега е футболист на Интер Маями в Мейджър лийг сокър. Той е и най-добрият голмайстор на Аржентина за всички времена.

По време на среща с деца в Овиедо Меси говори за отношението към победите и загубите. „Най-важното е да знаеш как да губиш и как да печелиш“, каза футболистът и определи това като фундаментално за спорта.

Отличие с награден фонд от 50 000 евро

Наградите „Принцеса на Астурия“ са основани през 1981 година и се връчват за постижения в изкуството, науката и спорта, както и за принос към солидарността и глобалното сътрудничество. Паричната премия за всяко отличие е 50 000 евро.

Сред предишните носители на наградата за спорт са тенисистите Серена Уилямс и Рафаел Надал, световният рекордьор в маратона Елиуд Кипчоге и американската състезателка по ски алпийски дисциплини Линдзи Вон.

Източници: afp.com


Испания
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  • 1 Браво!

    1 1 Отговор
    Уникален футболист и Човек!!

    08:55 24.10.2026

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