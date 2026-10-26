Хулио Веласкес: Забравихме Европа, мислим само за Арда

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди гостуването на Арда от 12-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в Кърджали е във вторник от 19:30 часа. Испанецът заяви, че „сините“ вече са оставили зад гърба си европейския мач от четвъртък и са изцяло фокусирани върху предстоящия сблъсък. Той коментира кадровите проблеми, натоварената програма и качествата на съперника, като изрази увереност в своя отбор.

Веласкес беше категоричен, че отборът трябва бързо да превключи от европейските емоции към предстоящото изпитание в първенството.

„Напълно сме забравили мача от четвъртък. Опитахме се и на футболистите да предадем това. Изцяло сме фокусирани в следващия мач срещу Арда, един добър отбор. Аз смятам, че това е правилната нагласа. Използваме мача от четвъртък, за да покажем някои добри неща, които направихме. Трябва да имаме правилната нагласа, за да контролираме емоциите и тези ситуации. Независимо дали падаш, правиш равен, дали играеш добре или зле, на следващия ден вече трябва да мислиш за следващия мач“, започна Веласкес.

Испанецът разкри и ситуацията с контузените футболисти, като потвърди отсъствието на Радослав Кирилов и Асен Митков, докато участието на Гашпер Търдин остава под въпрос.

„Кирилов, Гашпер и Митков по предварителна информация няма да могат да участват. Когато говоря за предварителна информация, говоря по-скоро за Гашпер, защото Митков и Кирилов няма да могат да влязат в групата. Гашпер е по-близо, но днес не тренира с групата. Нашата идея е утре да може горе-долу да тренира в нормална динамика с отбора. Има вероятност да поискаме да натрупа тренировъчни минути, преди да влезе. Утре ще решим на 100% какво ще направим“, заяви испанецът.

Наставникът обърна специално внимание на трудностите, пред които са изправени отборите, съчетаващи европейските турнири с вътрешното първенство, но увери, че футболистите му демонстрират необходимата зрялост.

„Това е във всички отбори в Европа, които не са на най-високото ниво. Има точно този риск, когато трябва добре да се менажира следващият мач след един мач в Европа. Не говоря за отбори като Барселона, Реал Мадрид, ПСЖ, Манчестър Сити. Говоря за средноевропейско ниво. За мен това е най-важната част – да имаш правилен манталитет и нагласа, но когато видя начина, по който играчите приемат нашите съобщения, как тренират, съм напълно наясно, че тяхната нагласа, техният манталитет е правилният. Друг въпрос е резултатът, който ще се случи. Въпросът е ние да бъдем с правилната нагласа, да направим всичко възможно да го спечелим. Виждам отбора изключително фокусиран, зрял и с ясни идеи в главата“, коментира наставникът на „сините“.

По отношение на предстоящия съперник Веласкес отбеляза, че Арда е запазил основните принципи в играта си и традиционно се представя силно пред собствена публика.

„Имат подобна идея. Промениха някои играчи. Един отбор, който се представя добре, особено играейки у дома, няма да направи нещата лесни за нас. Трябва да разберем мача.“

Треньорът на Левски допълни, че очаква труден двубой, в който правилният тактически подход и концентрацията ще бъдат от ключово значение.

„Лесно абсолютно никога няма. Друг въпрос е. Най-важното е да имаме правилната нагласа, да се фокусираме върху нещата, които са важни. Виждам колко концентрирани са играчите. Следващата стъпка към това е да успеем да разберем какво ще направи противникът.“

Веласкес коментира и натоварения календар, като подчерта, че треньорският щаб трябва да използва максимално ефективно времето за възстановяване и подготовка между срещите.

„Никога не се знае кое е по-добре или зле. Това е програмата, която са ни определили. Важно е да менажираме добре моментите на тренировка. Ако имаме 4 дни, супер“.