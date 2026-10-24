Дунав записа първа домакинска победа през сезона

Дунав направи 2:0 срещу Спартак (Варна) на Градския стадион в Русе за първи домакински успех след завръщането си в елита в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Алекс Валиньо откри резултата в 17-ата минута, а Радослав Апостолов удвои в 76-ата от дузпа, предаде БТА.

Първите минути бяха равностойни, но в десетата домакините успяха да създадат първата по-сериозна опасност за отбелязване на попадение. Джордан Сейнт-Луис беше изведен отляво от Алекс Валиньо, но изстрелът му беше отразен от Пламен Илиев. Топката се върна при американеца, но и втория му опит беше неутрализиран от вратаря на „соколите“.

В 17-ата минута баският нападател на „драконите“ Алекс Валиньо беше намерен в наказателното поле на гостите след центриране от ъглов удар на капитана Радослав Апостолов и прати топката в мрежата за 1:0.

До почивката Валиньо и Сейнт-Луис продължиха да са най-активни в предни позиции за Дунав. Гостите също опитаха да създадат опасности пред русенската врата, но не успяха да затруднят Георги Китанов. При най-опасната ситуация в 43-ата минута Жота Лопеш стреля от около 20 метра, но топката мина над вратата на „драконите“.

След почивката Сейнт-Луис и Валиньо продължиха да са най-активни за домакините, а удар на Радослав Апостолов в рамките на противниковата врата бе спасен от Илиев.

В 74-ата минута Кристиян Бойчев нахлу в наказателното поле на съперника отляво и бе съборен, а реферът Георги Кабаков посочи дузпата. Капитанът Радослав Апостолов беше точен от 11-метровия удар направи 2:0.

Гостите опитаха да променят резултата, но Чидера Окох и Бубакар Ханне не успяха да намерят целта, а Георги Китанов се намеси подобаващо и отрази изстел на Димо Кръстев в последните секунди.