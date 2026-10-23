ЦСКА 1948 разпиля Ботев Пловдив и се доближи до челото

ЦСКА 1948 записа убедителна домакинска победа с 4:0 над Ботев Пловдив в първия мач от 12-ия кръг на Първа лига.
Домакините наложиха волята си още през първото полувреме, като реализираха три попадения. Резултатът бе открит в 13-ата минута, когато Георги Русев центрира от ъглов удар. Ектор Куяер засече топката с глава, Даниел Наумов успя да спаси първоначалния удар, но Елиаш Франко се ориентира най-бързо и отблизо прати топката в мрежата за 1:0.
В 29-ата минута преднината на ЦСКА 1948 стана два гола. Петър Витанов центрира отляво, а Жул Мейер стреля с глава. Наумов докосна топката, която след рикошет в гредата премина голлинията за 2:0.
Малко преди почивката домакините нанесоха нов удар. В 44-ата минута Андре Хофман отклони топката към Петър Витанов, който с прецизно изпълнение с левия крак в далечния ъгъл покачи на 3:0.
След почивката ЦСКА 1948 продължи да създава опасности. В 68-ата минута Георги Русев напредна и стреля от удобна позиция, но топката срещна страничната греда.
Крайният резултат бе оформен в 84-ата минута. Русев получи топката в наказателното поле и намери непокрития Моатаз Земземи, който с точен удар реализира четвъртото попадение за своя тим.
С този успех ЦСКА 1948 събра 25 точки и заема четвъртото място във временното класиране на Първа лига. Ботев Пловдив остава пети с 19 пункта.
Първа лига - 12 кръг:
ЦСКА 1948 - Ботев Пловдив 4:0
24 октомври - събота, 14:00
Дунав Русе - Спартак Варна
24 октомври - събота, 16:30
Локомотив София - Ботев Враца
26 октомври - понеделник, 17:00
Локомотив Пловдив - Славия
26 октомври - понеделник, 19:30
ЦСКА - Лудогорец Разград
27 октомври - вторник, 17:00
Черно море - Септември София
27 октомври - вторник, 19:30
Арда Кърджали - Левски
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Явно ЦСКА 1948 е неудобен отбор за Ботев, че преди и в Пловдив ги биха 5:0. А те бяха 6 ли поредни победи и без допуснат гол 5-6 ли.
21:04 23.10.2026
2 Клоуни
22:02 23.10.2026