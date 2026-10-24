Локомотив София и Ботев Враца поделиха точките след равенство 1:1 в третия двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Хосе Гайегос изведе гостите напред малко преди почивката, но Анте Аралица възстанови равенството в началото на второто полувреме, предаде БНТ.

Двата отбора са съседи в класирането. Ботев Враца заема десетото място с 10 точки, докато столичните „железничари“ имат една по-малко.

Първите минути преминаха без сериозни опасности пред двете врати, но след четвърт час игра гостите пропуснаха отлична възможност да открият резултата. След бърза атака по десния фланг Хосе Гайегос намери с хитро подаване Мартин Петков между двама защитници на домакините. Нападателят обаче не успя да насочи топката в очертанията на вратата от добра позиция.

Само три минути по-късно Сейни Санянг отново изведе Петков в наказателното поле, но неговият удар беше крайно неточен.

В 20-ата минута вратарят на Локомотив София Мартин Величков се подхлъзна при опит да овладее върната с глава топка, но успя да реагира от неудобно положение и да я избие извън наказателното поле. Малко след това стражът се намеси успешно и при мощен удар на Радослав Цонев.

Натискът на Ботев Враца даде резултат в 42-рата минута. Мартин Петков влезе във въздушен двубой с Калоян Костов, а защитникът на Локомотив София отклони топката назад. Хосе Гайегос се възползва от ситуацията, напредна и хладнокръвно преодоля Величков за 0:1.

Столичани възстановиха равенството десет минути след началото на втората част. Спас Делев центрира в наказателното поле, където Анте Аралица се извиси и с глава изпрати топката във вратата на Марин Орлинов.

Локомотив София продължи да търси обрат, а в 62-рата минута ново центриране на Делев от ъглов удар създаде напрежение пред вратата на гостите. Адил Тауи беше близо до попадението, но защитата на Ботев Враца успя да се справи.

Малко по-късно Тауи отново имаше възможност да се разпише. Той засече с глава от близка дистанция центриране на Димитър Костадинов отдясно, но ударът му беше твърде слаб и Орлинов улови без затруднения.

До края двата отбора не успяха да стигнат до нов гол и си поделиха точките след 1:1.