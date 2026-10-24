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ЦСКА обяви голямата новина: завръща се на „Българска армия“ на 31 октомври

ЦСКА обяви голямата новина: завръща се на „Българска армия“ на 31 октомври

24 Октомври, 2026 19:50 324 3

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  • първа лига

Нека отново да се съберем в историческия ни дом и да продължим да пишем славната история на нашия велик клуб, обявиха от клуба

ЦСКА обяви голямата новина: завръща се на „Българска армия“ на 31 октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА обяви голямата новина: Завръща се на „Българска армия“ на 31 октомври! Ето какво съобщиха от клуба:

"Армейци, дългогодишната ни мечта е факт! Живеехме за този момент, поколения верни армейци жадувахме за този миг. Струваше ни се сън, но всичко вече е реалност!

Днес имаме щастието и изключителната привилегия да изречем бленуваното:

ЗАВРЪЩАМЕ СЕ У ДОМА! ЗАВРЪЩАМЕ СЕ НА „АРМИЯТА“!

ЦСКА ще изиграе първия си официален мач на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“ на 31 октомври 2026 г.! Дата, която ще остане със златни букви в клубната ни история – редом до митичните вечери, в които подчинявахме най-големите европейските грандове.

Честито, скъпи армейци!

Нека отново да се съберем в историческия ни дом и да продължим да пишем славната история на нашия велик клуб. Чакат ни хиляди незабравими моменти и уникални емоции на най-модерния стадион в България!

Историческият първи двубой на „Армията“ ще е домакинският мач срещу Славия от 14-ия кръг на Първа лига, който ще се състои на 31 октомври (събота) от 19:30 ч.

Скъпи армейци, направихме и невъзможното, за да ускорим всички срокове и да изпреварим графика, за да можем отново да ви приветстваме в нашия дом. И ние – като вас, изгаряхме от нетърпение да сбъднем общата ни мечта. Остана само официалното потвърждение от БФС, което - имаме уверение от тяхна страна, че ще получим до вторник (27 октомври). Веднага след това ще стартираме продажбата на билети за мача.

Има процеси, които няма как да прескочим. Все още текат важни довършителни дейности и тестове на някои от системите на стадиона, които ще продължат и след двубоя със Славия. Затова ви молим за разбиране при възникване на евентуални трудности или проблеми по време на първото ни домакинство. Призоваваме ви за търпение и подкрепа – в името на ЦСКА и сбъдването на общата ни мечта.

Вярваме, че завръщането в нашия дом – макар и с цената на временни логистични компромиси, ще донесе допълнителен импулс в представянето на любимия отбор. Тук дори въздухът е различен - духът на „Армията“ ще ни поведе към новите победи!", се казва в публикация на ЦСКА във Фейсбук.


София / България
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  • 1 И ще мачкат наред

    2 0 Отговор
    А подуяминците от сухата река ще даряват пари да погасяват дългове и да ги вали дъжда горките :(

    19:55 24.10.2026

  • 2 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    2 0 Отговор
    Докога тези храненици на властта няма да си плащат борчовете и да вземат фалшиви лицензи

    19:58 24.10.2026

  • 3 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор
    Стадионът е с малък капацитет за град като София... (18 540 места за българското първенство; 16 819 места за европейски мачове)
    Футболът ни няма да е все в криза и с малко зрители...
    Да, знам за ограниченията в ситуационен план, както и тези за капацитета на местата, но можеше да се намери решение, а не да се строи КОЛЕЖАНСКИ стадион, защото трябва да се гледа в перспектива...Не случайно участниците във финалите по футбол от 16, станаха 48...

    20:04 24.10.2026

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