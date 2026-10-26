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Медведев: Финалите на ATP не са място за специални покани

Медведев: Финалите на ATP не са място за специални покани

26 Октомври, 2026 09:36 398 2

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Руснакът бе попитан дали тенис легенда като Новак Джокович трябва да получи специален пропуск за турнира, ако не успее да си осигури място сред най-добрите осем в годишната ранглиста

Медведев: Финалите на ATP не са място за специални покани - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев се обяви твърдо против идеята за раздаване на специални покани за участие във Финалите на ATP в Торино. Бившият №1 в света и шампион от надпреварата през 2020 година коментира темата по време на пресконференцията си на турнира в Алмати.

Руснакът бе попитан дали тенис легенда като Новак Джокович трябва да получи специален пропуск за турнира, ако не успее да си осигури място сред най-добрите осем в годишната ранглиста.

Според Медведев действащият регламент е напълно достатъчен и не се нуждае от допълнителни изключения.

„Сегашното правило е добро. Ако тенисист спечели титла от Големия шлем и е извън първите осем, но в Топ 20, той все пак може да се класира. Не мисля, че трябва да има други специални покани или изключения“, заяви руският тенисист.

Медведев е на мнение, че Джокович все още разполага с реални шансове да се класира по спортен път. Той посочи като доказателство добрата форма на сърбина и титлата му в Пекин.

В момента 39-годишният Джокович заема 11-ото място в годишната класация с 2840 точки. Борбата за последните квоти за Торино остава изключително оспорвана, особено след като световният №2 Яник Синер приключи сезона си по-рано заради контузия.

Решителни за развръзката в битката за участие във Финалите на ATP ще бъдат предстоящите надпревари в Базел и Париж, където претендентите ще имат последна възможност да увеличат актива си и да си осигурят място сред тенис елита в Торино.


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    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Исторически факти":

    свежи мисли в главата, развивай ги, ще помогне за израствабето ти като европеец..

    09:54 26.10.2026

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