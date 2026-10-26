Медведев: Финалите на ATP не са място за специални покани

Даниил Медведев се обяви твърдо против идеята за раздаване на специални покани за участие във Финалите на ATP в Торино. Бившият №1 в света и шампион от надпреварата през 2020 година коментира темата по време на пресконференцията си на турнира в Алмати.

Руснакът бе попитан дали тенис легенда като Новак Джокович трябва да получи специален пропуск за турнира, ако не успее да си осигури място сред най-добрите осем в годишната ранглиста.

Според Медведев действащият регламент е напълно достатъчен и не се нуждае от допълнителни изключения.

„Сегашното правило е добро. Ако тенисист спечели титла от Големия шлем и е извън първите осем, но в Топ 20, той все пак може да се класира. Не мисля, че трябва да има други специални покани или изключения“, заяви руският тенисист.

Медведев е на мнение, че Джокович все още разполага с реални шансове да се класира по спортен път. Той посочи като доказателство добрата форма на сърбина и титлата му в Пекин.

В момента 39-годишният Джокович заема 11-ото място в годишната класация с 2840 точки. Борбата за последните квоти за Торино остава изключително оспорвана, особено след като световният №2 Яник Синер приключи сезона си по-рано заради контузия.

Решителни за развръзката в битката за участие във Финалите на ATP ще бъдат предстоящите надпревари в Базел и Париж, където претендентите ще имат последна възможност да увеличат актива си и да си осигурят място сред тенис елита в Торино.