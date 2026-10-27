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Супермодели се хванаха за гушите заради легенда

Супермодели се хванаха за гушите заради легенда

27 Октомври, 2026 12:00 872 2

  • джоан смолс-
  • кандис суейнпоъл-
  • нфл-
  • том брейди-
  • спорт

Причината е Том Брейди

Супермодели се хванаха за гушите заради легенда - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дългогодишното приятелство между супермоделите Джоан Смолс и Кандис Суейнпоъл вече е в миналото. Причината е легендата на НФЛ Том Брейди.

Седемкратният победител в Супербоул е във връзка с Кандис от известно време. Това пък хич не се харесало на Джоан, която в миналото също имаше афера с бившия куотърбек на Ню Инглънд Пейтриътс.

Само преди дни двете красавици дефилираха на ревю в САЩ. За разлика от други техни участия обаче те не публикуваха общи снимки след шоуто. Това, естествено, не остана незабелязано от феновете. Един от тях директно попита Джоан в Инстаграм дали има някакъв проблем: „Вече не си приятелка с Кандис?

38-годишната пуерториканка не се забави с отговора си. „Не съм приятелка с хора, които ти забиват нож в гърба“, написа Смолс. И не се задоволи само с това, а добави още един коментар, който след това бе изтрит.

„За някои хора няма женски кодекс. А неуважението и небрежността в начина, по който се отнасят с теб, са толкова невъобразими. Няма връщане назад. На някои хора им липсва смирение и морален компас. А начинът, по който те очернят, лъжат и омаловажават чувствата ти, е най-лошият шамар в лицето след 15 години приятелство. Нито казано, нито написано извинение. Напред и нагоре!!!“, гласеше посланието на Джоан.


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