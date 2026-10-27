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Почина една от знаковите фигури в българското таекуондо

Почина една от знаковите фигури в българското таекуондо

27 Октомври, 2026 12:59 1 080 4

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  • българската федерация по таекуондо-
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  • починал-
  • пламен трънски

Валентин Трънски ръководи федерацията от 1995 до 2010 година

Почина една от знаковите фигури в българското таекуондо - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Почина Валентин Трънски – дългогодишен председател на Българската федерация по таекуондо и личност с важен принос за развитието на този спорт у нас.

Роден през 1951 година, той ръководи федерацията от 1995 до 2010 година. По негова идея през 1992 година в Ботевград е създаден клуб Сунг-Ри, който през годините се утвърждава като школа за поколения състезатели.

Валентин Трънски е баща на Пламен Трънски – треньор, работил с националния отбор на България и подготвил редица именити състезатели. Сред тях са Владимир Далаклиев – бронзов медалист от световното първенство през 2017 година, европейската шампионка Калина Бояджиева и Денис Димитров, световен вицешампион при кадетите.

През 2017 година Валентин Трънски беше отличен от Българската федерация по таекуондо за цялостния си принос към развитието на спорта.

С неговото име остава свързана важна част от историята на българското таекуондо, а създаденото от него продължава да живее чрез следващите поколения състезатели и треньори.

Поклонението ще се състои на 28 октомври 2026 година от 12:00 часа в Ритуалната зала на гробищния парк в Ботевград.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Ортак на Слави Бинев

    13:05 27.10.2026

  • 3 Охоооо

    5 0 Отговор
    Силоваците ги метнаха.
    Кой от упор кой от инфаркт
    Така ще е

    Коментиран от #4

    13:07 27.10.2026

  • 4 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Охоооо":

    Може и да са комшии в Дорадо, Пуерто Рико.

    14:04 27.10.2026

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