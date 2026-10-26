Сестри Стоеви и Налбантова ще играят на силен турнир в Германия

Най-добрите български бадминтонистки Стефани Стоева, Габриела Стоева и Калояна Налбантова ще представят страната ни на турнира от сериите BWF World Tour Super 500 в Саарбрюкен (Германия), който е с награден фонд от 500 000 долара.

В надпреварата на двойки при жените петкратните европейски шампионки Стефани и Габриела Стоева са поставени под №4 в основната схема. Българките ще започнат участието си с двубой срещу датчанките Анна-Софи Нилсен и Софи Рьойкяер.

На сингъл Калояна Налбантова ще се изправи в първия кръг срещу представителката на Индия Ашмита Чалиха.

Срещата ще бъде възможност за реванш за младата българка, която отстъпи именно пред Чалиха на турнира от категория World Tour Super 750 в Одензе преди две седмици.

Българските състезателки ще се опитат да оставят добра следа в една от най-силните надпревари от календара на Световната федерация по бадминтон, където ще участват част от водещите имена в спорта.