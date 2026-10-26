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Григор Димитров отстъпи с позиция в ранглистата, трима българи бележат прогрес

Григор Димитров отстъпи с позиция в ранглистата, трима българи бележат прогрес

26 Октомври, 2026 11:02 516 0

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Още тази седмица обаче хасковлията ще има възможност да подобри класирането си

Григор Димитров отстъпи с позиция в ранглистата, трима българи бележат прогрес - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отбеляза лек спад в световната ранглиста на ATP, като в обновеното подреждане заема 124-ото място с актив от 472 точки.

Още тази седмица обаче хасковлията ще има възможност да подобри класирането си. Димитров се завръща на корта в основната схема на турнира от сериите ATP 500 във Виена, където жребият го противопостави на един от фаворитите за титлата Флавио Коболи още в първия кръг.

Сред останалите български представители в тура също настъпиха промени. Втората ракета на страната Пьотр Нестеров отстъпва с шест позиции до №285, докато Иван Иванов губи две места и вече е 459-и в света.

За сметка на това Димитър Кузманов и Александър Донски записват леко изкачване. Кузманов напредва с две позиции до №358, а Донски също печели две места и се нарежда под №515.

Най-сериозен прогрес сред българските тенисисти бележи Янаки Милев. Той се изкачва с девет позиции и вече заема 526-ото място в световната ранглиста.

На върха остава Яник Синер с 10 450 точки, следван от Александър Зверев с 9750. Карлос Алкарас запазва третата си позиция, а челната десетка се допълва от Бен Шелтън, Даниил Медведев, Флавио Коболи, Феликс Оже-Алиасим, Артюр Фис, Франсис Тиафо и Алекс де Минор.

Особено впечатляващо е изкачването на младия французин Артюр Фис, който достигна рекордното за кариерата си осмо място в световната ранглиста.


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