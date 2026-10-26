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Семен Новиков е на финал на световното по борба
  Тема: Български спортни успехи

Семен Новиков е на финал на световното по борба

26 Октомври, 2026 15:08 663 7

  • семен новиков-
  • световно първенство по борба-
  • класическа борба-
  • олимпийски шампион

Олимпийският шампион победи Мухамадкодир Расулов с 2:0 точки в Астана

Семен Новиков е на финал на световното по борба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Семен Новиков се класира за финала на световното първенство по борба в Астана. Олимпийският шампион от Париж 2024 победи Мухамадкодир Расулов от Узбекистан с 2:0 точки в полуфинала на категория до 87 килограма класически стил.

Натурализираният българин трябваше да преодолее и физически трудности по време на схватката. В първата част Новиков не успя да реализира пренасяне от партер, а в началото на втория период Расулов го удари с глава в лицето. Последва кратка пауза, докато българският състезател получи необходимата помощ.

След подновяването на двубоя Новиков спечели втората си точка, като изведе съперника извън очертанията. Така той избегна ново поставяне в партер и запази преднината си до края. Лицето на българина беше окървавено, а той беше с превръзка на главата още преди началото на полуфинала.

За световната титла Новиков ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани от Иран. Двамата вече се срещнаха във финала на олимпийския турнир в Париж през 2024 г., когато българският представител спечели убедително със 7:0 точки и завоюва златния медал.

След олимпийския триумф Новиков заяви: „Аз обичам златните медали, защото само след финал и победа можеш да развяваш знамето на държавата, която представляваш.“

С достигането си до финала в Астана Новиков си гарантира най-малко сребърен медал. Световното първенство в Казахстан продължава до 1 ноември, а финалната схватка в категория до 87 килограма е следващото изпитание пред олимпийския шампион. Програмата на турнира предвижда финалите да се проведат след полуфиналните серии.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Браво на Шимон.

    15:11 26.10.2026

  • 2 може и

    1 3 Отговор
    да е предредил заслужено някого в нац.отбор, но се е потрудил не само на тепиха , а и да говори добре на български.

    15:14 26.10.2026

  • 3 Станка Златева Не харесва това

    3 0 Отговор
    Станка Златева Не харесва това

    Коментиран от #4

    15:19 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стефан

    3 1 Отговор
    Браво на руснака.

    15:23 26.10.2026

  • 6 Ел Мунчо

    1 0 Отговор
    ... и шампион !!! Браво !!!

    15:27 26.10.2026

  • 7 Да е жив

    2 0 Отговор
    и здрав!Ганьо като неможе, ще се радваме на другите. Дано да стане световен шампион!

    15:32 26.10.2026

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