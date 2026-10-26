Семен Новиков е на финал на световното по борба

Семен Новиков се класира за финала на световното първенство по борба в Астана. Олимпийският шампион от Париж 2024 победи Мухамадкодир Расулов от Узбекистан с 2:0 точки в полуфинала на категория до 87 килограма класически стил.

Натурализираният българин трябваше да преодолее и физически трудности по време на схватката. В първата част Новиков не успя да реализира пренасяне от партер, а в началото на втория период Расулов го удари с глава в лицето. Последва кратка пауза, докато българският състезател получи необходимата помощ.

След подновяването на двубоя Новиков спечели втората си точка, като изведе съперника извън очертанията. Така той избегна ново поставяне в партер и запази преднината си до края. Лицето на българина беше окървавено, а той беше с превръзка на главата още преди началото на полуфинала.

За световната титла Новиков ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани от Иран. Двамата вече се срещнаха във финала на олимпийския турнир в Париж през 2024 г., когато българският представител спечели убедително със 7:0 точки и завоюва златния медал.

След олимпийския триумф Новиков заяви: „Аз обичам златните медали, защото само след финал и победа можеш да развяваш знамето на държавата, която представляваш.“

С достигането си до финала в Астана Новиков си гарантира най-малко сребърен медал. Световното първенство в Казахстан продължава до 1 ноември, а финалната схватка в категория до 87 килограма е следващото изпитание пред олимпийския шампион. Програмата на турнира предвижда финалите да се проведат след полуфиналните серии.