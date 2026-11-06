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Имане Хелиф ще дебютира в професионалния бокс през декември
  Тема: Известни личности

Имане Хелиф ще дебютира в професионалния бокс през декември

6 Ноември, 2026 16:03 706 8

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Олимпийската шампионка ще се изправи срещу Кларида Сарабия на 15 декември в Париж

Имане Хелиф ще дебютира в професионалния бокс през декември - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Олимпийската шампионка Имане Хелиф ще направи професионалния си боксов дебют на 15 декември в Париж. Алжирката ще се изправи срещу Кларида Сарабия в суперполусредна категория, съобщи „Ал Джазира“, позовавайки се на информация от Франс прес.

За Хелиф това ще бъде първото появяване на ринга след спечелената титла в полусредна категория на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. 27-годишната боксьорка има професионален лиценз от Френската боксова федерация.

Завръщането ѝ трябваше да се състои по-рано, но през април е било отложено заради контузия, получена по време на тренировка. Новата дата беше обявена на пресконференция, на която Хелиф беше заедно със своя треньор Камел Абдеселам и промоутъра Ясин Берабах.

„Минаха повече от две години, откакто за последно се боксирах, и наистина ми липсваше да бъда на ринга“, заяви Хелиф.

„Последните няколко години бяха доста трудни. Дойде време да стана професионалистка и ще дам всичко от себе си“, добави тя. Цитатите са предадени от „Ал Джазира“ в материала на Франс прес.

Двубоят със Сарабия ще бъде първата стъпка в професионалната кариера на Хелиф, след като тя вече спечели олимпийско злато в Париж. Преди това алжирката се оказа в центъра на широко отразен спор около участието си на Игрите.

Камел Абдеселам заяви, че Хелиф може да стигне до световна титла в рамките на три до пет професионални срещи. Той сравни своята състезателка с Мохамед Али.

„Искаме да поставим Имане на върха на света“, каза Абдеселам.

Хелиф беше обект на обвинения, че е транссексуална състезателка по време на Олимпиадата. В материала си „Ал Джазира“ посочва, че тя е родена като жена и има естествено наличие на SRY гена, свързан с Y-хромозомата. През февруари Хелиф е разказала пред френския спортен вестник „Екип“, че преди Олимпиадата е преминала хормонално лечение за понижаване на нивата на тестостерон.

След повече от две години извън официалния ринг Хелиф ще започне професионалния си път с мач в Париж на 15 декември.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    17 0 Отговор
    Много протиен пич. Бие жени.

    16:04 06.11.2026

  • 2 честност

    13 0 Отговор
    Искам да видя Имане в мач срещу Кубрат Пулев

    16:25 06.11.2026

  • 3 това е алжирец не алжирка

    13 0 Отговор
    няма по голяма лудост от това на мъж да се има за жена .може би никога няма да спре лудоста на либералните тромпети

    16:34 06.11.2026

  • 4 Да, да

    5 1 Отговор
    Tpanc Боксинг, нова категория в олимпийските игри. Вече трабва да има за всяка спорна дисциплина и Tpanc категоризация....

    16:37 06.11.2026

  • 5 новоговор

    6 0 Отговор
    ,,
    В материала си „Ал Джазира“ посочва, че тя е родена като жена и има естествено наличие на SRY гена, свързан с Y-хромозомата

    Значи това е мъж, а не жена.

    16:37 06.11.2026

  • 6 баце

    8 0 Отговор
    Този боклук не може да се спре да бие жени. Да ходи при мъжете да се бие.

    16:41 06.11.2026

  • 7 Българин

    1 0 Отговор
    Това не е "алжирка", а е "АЛЖИРЕЦ"!

    16:56 06.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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