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Хари Кейн и Чарлин Корал с трофея „Герд Мюлер“ за Най-добър нападател на 2026 г.

Хари Кейн и Чарлин Корал с трофея „Герд Мюлер“ за Най-добър нападател на 2026 г.

27 Октомври, 2026 00:20 509 0

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Английският голмайстор изпрати феноменален сезон

Хари Кейн и Чарлин Корал с трофея „Герд Мюлер“ за Най-добър нападател на 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

По време на бляскавата церемония за връчването на „Златната топка“ в Лондон, капитанът на английския национален отбор и нападател на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн бе официално отличен с трофея „Герд Мюлер“ за най-добър нападател на годината.

Английският голмайстор изпрати феноменален сезон 2025/26, белязан от невиждана голова ефективност за клуб и родина, което му донесе безапелационното признание за номер едно на своя пост във футболния свят. Постижението му бе определено от футболните анализатори като истинската „черешка на тортата“ в неговата кариера.

При жените престижният трофей „Герд Мюлер“ отиде при мексиканската голмайсторка Чарлин Корал (Пачука). Опитната състезателка направи впечатляваща година с клубното и националното си му облекло, спечелвайки с категорична преднина приза за най-добра реализаторка в женския футбол.


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