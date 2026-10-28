Хулио Веласкес: Представянето ни през сезона е невероятно, но когато не побеждаваме, виновният съм аз

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не остана доволен от представянето на отбора си при равенството 1:1 с Арда в Кърджали в последния двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. „Сините“ запазиха серията си без загуба в първенството, но пропуснаха да си върнат първото място и остават на точка зад ЦСКА, който е изиграл мач повече. Испанският специалист отчете липсата на постоянство, пое отговорността за изпуснатата победа и отправи силни думи към привържениците.

Веласкес посочи, че отборът е редувал добри моменти с периоди, в които не е изпълнявал замисленото.

„Добър вечер. Труден мач. Не успяхме да се противопоставим добре. Като цяло не ми хареса представянето на отбора. В някои моменти се представяхме добре и успявахме да вкараме динамика, но в други не успявахме да спазваме това, което искахме да направим. Затова не ми хареса цялостното ни представяне днес. Не бяхме постоянни през тези 90 минути. В отделни моменти успявахме да намираме пространствата.“, започна испанецът пред DIEMA SPORT.

Наставникът отличи бързите преходи на Арда, но припомни и късните възможности, с които Левски можеше да стигне до пълен обрат.

„Преходите, които те правеха, бяха доста добри. В последната част от мача успяхме да създадем възможности, с които можехме да спечелим. Спомням си прекрасно последните два шанса. В някои моменти разбирахме добре кога можем да се възползваме, а в други - не.“

Испанецът призна трудностите от натоварения календар, но настоя отборът да запази положителната си нагласа.

„Не е лесно за играчите с тези мачове. Трябва винаги да запазваме позитивното мислене и да гледаме напред. Представянето ни през този сезон е невероятно, но днес имахме възможността да играем с друга динамика и да спечелим мача. Не се получи. Продължаваме с позитивна нагласа и гледаме към следващата стъпка.“

Веласкес очаква трудно гостуване на Дунав Русе и подчерта, че краткото време за възстановяване не бива да служи за оправдание.

„Периодът между двата мача е много кратък, но няма как да се оправдаваме. Затова казах, че трябва да подходим позитивно към следващите стъпки. Предстои още един труден мач и още един двубой далеч от нашия дом. Тези играчи заслужават много добро отношение, защото представянето ни през сезона е невероятно. Отношението не трябва да се променя според това дали печелим, губим или завършваме наравно. Трябва да продължим по същия начин и да гледаме напред.“

Треньорът благодари на привържениците за подкрепата и заяви, че отборът трябва да им се отплати със същата отдаденост.

„Нашите фенове са просто невероятни. Те са на друго ниво. Този отбор има фенове на ниво Шампионска лига. Трябва да им даваме същото, което те дават на нас. През тези 90 минути показаха, че са интелигентни хора. Разпознаваха моментите, в които не се представяхме на толкова добро ниво.“

Веласкес настоя Левски да подобри детайлите в играта си и да показва еднакъв характер както в Европа, така и в първенството.

„Днес беше напълно възможно да спечелим и да покажем различна динамика, различна игра. Трябва да се подобрим във всички детайли. Трябва да показваме постоянство през всичките 90 минути, защото това е най-високото ниво. След много важна победа в Европа трябва да можеш да покажеш същия модел и същия характер, за да спечелиш още веднъж.“

За финал испанският специалист пое отговорността за пропуснатите три точки.

„Когато отборът не стигне до трите точки, аз съм виновният.“