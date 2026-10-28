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Кварацхелия претърпя успешна операция на коляното, сезонът му е под въпрос

Кварацхелия претърпя успешна операция на коляното, сезонът му е под въпрос

28 Октомври, 2026 11:02 456 0

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  • футбол

Крилото на ПСЖ скъса предна кръстна връзка при победата над Барселона в Шампионската лига

Кварацхелия претърпя успешна операция на коляното, сезонът му е под въпрос - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция на дясното коляно, съобщиха официално от Пари Сен Жермен във вторник. Грузинският национал получи тежката травма при победата на парижани с 4:2 над Барселона в Шампионската лига по-рано този месец. Контузията може да го извади от игра до края на сезона.

Хирургическата интервенция беше извършена в болницата „Аспетар“ в Доха, Катар. От ПСЖ потвърдиха, че операцията е преминала успешно, а футболистът ще продължи възстановяването си. Предстои да стане ясно как ще протече рехабилитацията му и кога ще може да се завърне към тренировките.

Заради операцията грузинецът пропусна и церемонията за „Златната топка“, проведена в Лондон в понеделник вечер. Кварацхелия беше сред претендентите за отличието и завърши на шесто място, като се класира най-напред от деветимата номинирани футболисти на ПСЖ. Наградата в крайна сметка беше присъдена на нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн.


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