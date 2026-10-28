Треньорът на Фенербахче подаде оставка след загубата от Галатасарай

Турският гранд Фенербахче обяви официално във вторник, че старши треньорът на тима Исмаил Картал е подал оставка след проведени разговори с ръководството на клуба.

Раздялата идва само ден след поражението на отбора с 1:2 от вечния съперник Галатасарай в дербито от 9-ия кръг на турското първенство.

„Нашият старши треньор Исмаил Картал информира ръководството за решението си да се оттегли от поста“, се казва в официалното изявление на истанбулския клуб.

От Фенербахче уточняват, че решението е взето в дух на взаимно разбирателство и уважение, като изказаха благодарности към Картал за неговия принос, отдаденост и лоялност към клуба.

65-годишният специалист се завърна начело на Фенербахче през юни за своя четвърти престой на кормилото на отбора, подписвайки едногодишен договор за сезон 2026/2027. Под негово ръководство истанбулският гигант се класира за основната фаза на Шампионската лига за първи път от сезон 2008/2009 насам.

Любопитното е, че турският наставник вече бе обявил оставка след равенството 1:1 срещу Рома в Шампионската лига на 10 септември, но тогава президентът на клуба Азиз Йълдъръм я отхвърли и треньорът остана на поста си.

Към момента от Фенербахче все още не са обявили името на неговия заместник.