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Председателят на БОК Весела Лечева участва в откриването на лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

Председателят на БОК Весела Лечева участва в откриването на лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца

28 Октомври, 2026 22:25 350 0

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Кметът Калин Каменов подчерта значението на модерната спортна инфраструктура за развитието на спорта

Председателят на БОК Весела Лечева участва в откриването на лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца - 1
Снимка: БОК
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Председателят на БОК Весела Лечева участва в откриването на лекоатлетическата писта на стадион „Христо Ботев“ във Враца. Това стана със символично пресичане на лентата от врачански лекоатлети в първия спринт по новата настилка.

Кметът Калин Каменов подчерта значението на модерната спортна инфраструктура за развитието на спорта и създаването на по-добри условия за подготовка на състезателите.

„Радвам се, че днес пистата изглежда по този начин. Важно е да я пазим и поддържаме, защото тя е създадена за вас – за тренировки, подготовка и бъдещи успехи. Пожелавам ви много упоритост, постоянство и воля за победа. Продължавайте да надграждате постиженията си и да ни радвате с много медали“, заяви кметът Калин Каменов.

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева подчерта, че развитието на спортната инфраструктура във Враца е важно не само за града, но и за българския спорт

„Похвални са усилията на кмета за изграждането и развитието на цялата спортна инфраструктура в града. Неслучайно Враца беше първият град – домакин на Националния олимпийски фестивал. Вярвам, че тази придобивка е за цяла България, защото това е инвестиция в здравето на децата ни и в талантливото поколение на страната!“, заяви Весела Лечева.

Своите пожелания към състезателите и треньорите поднесе и президентът на Българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

Ремонтът на лекоатлетическата писта включва премахване на старата настилка, полагане на нова настилка, сертифицирана от World Athletics/IAAF и разчертаване на трасетата. Обновени са и зоните за практикуване на различни дисциплини, сред които дълъг и троен скок, тласкане на гюле, хвърляне на чук и диск.


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