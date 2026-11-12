Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Спорт »
Други спортове »
Весела Лечева влезе в битката за президентския пост на Световната федерация по спортна стрелба

Весела Лечева влезе в битката за президентския пост на Световната федерация по спортна стрелба

12 Ноември, 2026 18:45 65 3

  • весела лечева-
  • спортна стрелба-
  • бок-
  • международна федерация-
  • избори

Решението ѝ поставя началото на кампанията за един от най-важните ръководни постове в световната спортна стрелба

Весела Лечева влезе в битката за президентския пост на Световната федерация по спортна стрелба - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви кандидатурата си за ръководител на Международната федерация по спортна стрелба. Изборите ще се състоят в средата на декември по време на конгреса на организацията в Рим.

Лечева е убедена, че притежава необходимите качества, опит и подготовка, за да допринесе за развитието на спортната стрелба в световен мащаб. В публикация в социалните мрежи тя представи мотивите си да се включи в надпреварата, като акцентира върху постиженията си като състезател и натрупания през годините управленски опит.

„Скъпи приятели на спортната стрелба, реших да се кандидатирам за президент на Световната федерация по спортна стрелба, тъй като вярвам, че притежавам необходимата квалификация и готовност да допринеса за развитието на любимия си спорт“, написа Лечева.

Тя припомни, че има над 30 години професионален опит, обхващащ елитния спорт, спортното управление, парламентарната дейност и работата в държавната администрация на министерско ниво.

Българката подчерта и значението на спортната си кариера, в която се откроява олимпийският ѝ медал, както и успехите ѝ в стрелбата с пушка. Според нея съчетанието между опита на състезател и този на спортен ръководител е основа за участието ѝ в битката за президентския пост.

Лечева посочи още, че през годините е работила за модернизирането на спортните институции, увеличаването на достъпа до спорт, подобряването на подкрепата за състезателите и треньорите и засилването на международното присъствие на България в олимпийското движение.

Решението ѝ поставя началото на кампанията за един от най-важните ръководни постове в световната спортна стрелба. Изходът от избора ще стане ясен през декември в Рим.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове