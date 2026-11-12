Весела Лечева влезе в битката за президентския пост на Световната федерация по спортна стрелба

Президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви кандидатурата си за ръководител на Международната федерация по спортна стрелба. Изборите ще се състоят в средата на декември по време на конгреса на организацията в Рим.

Лечева е убедена, че притежава необходимите качества, опит и подготовка, за да допринесе за развитието на спортната стрелба в световен мащаб. В публикация в социалните мрежи тя представи мотивите си да се включи в надпреварата, като акцентира върху постиженията си като състезател и натрупания през годините управленски опит.

„Скъпи приятели на спортната стрелба, реших да се кандидатирам за президент на Световната федерация по спортна стрелба, тъй като вярвам, че притежавам необходимата квалификация и готовност да допринеса за развитието на любимия си спорт“, написа Лечева.

Тя припомни, че има над 30 години професионален опит, обхващащ елитния спорт, спортното управление, парламентарната дейност и работата в държавната администрация на министерско ниво.

Българката подчерта и значението на спортната си кариера, в която се откроява олимпийският ѝ медал, както и успехите ѝ в стрелбата с пушка. Според нея съчетанието между опита на състезател и този на спортен ръководител е основа за участието ѝ в битката за президентския пост.

Лечева посочи още, че през годините е работила за модернизирането на спортните институции, увеличаването на достъпа до спорт, подобряването на подкрепата за състезателите и треньорите и засилването на международното присъствие на България в олимпийското движение.

Решението ѝ поставя началото на кампанията за един от най-важните ръководни постове в световната спортна стрелба. Изходът от избора ще стане ясен през декември в Рим.