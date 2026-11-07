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Локомотив Пловдив победи Ботев Враца с 2:1
  Тема: Български спортни успехи

Локомотив Пловдив победи Ботев Враца с 2:1

7 Ноември, 2026 15:34 420 0

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Пловдивчани стигнаха до успеха като гости в първия мач от 13-ия кръг на Първа лига

Локомотив Пловдив победи Ботев Враца с 2:1 - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив победи с 2:1 Ботев Враца като гост в първия мач от 13-ия кръг на Първа лига. Срещата се игра на стадион „Христо Ботев“ във Враца, а успехът прекъсна серията на пловдивчани без победа като гости в шампионата през сезона.

Гостите поведоха в 37-ата минута чрез Крист Лонгвил. Локомотив удвои аванса си в началото на второто полувреме, когато Димитър Мранков се разписа. Статистическите справки посочват различни минути за попадението - 46-а и 47-а. Малко по-късно Мартин Смоленски върна Ботев Враца в мача, като и за този гол има разминаване в отбелязаното време - 48-а или 49-а минута.

Домакините имаха по-голямо владение на топката - 58 процента срещу 42 за Локомотив, и отправиха 12 удара към вратата. Пловдивчани записаха 4 удара, но три от тях бяха точни. Ботев изпълни шест корнера, а гостите - два.

Преди двубоя двата отбора се намираха в долната половина на класирането. Ботев Враца беше с 10 точки, а Локомотив Пловдив - с 9. В следващия си шампионатен мач врачани ще приемат ЦСКА 1948, докато Локомотив Пловдив ще гостува на Септември София.

Източник: futbolbro.com


Враца / България
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