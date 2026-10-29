Спортът по ТВ в четвъртък (29 октомври)

09.45 Аделаида – Лайън Сити Нова спорт
12.00 Гангвон – Кучанг Нова спорт
13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
13.00 Вдигане на тежести Ринг
14.15 Шанхай Шенхуа – Мачида Нова спорт
14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
15.00 Борба, Световно първенство БНТ 3
15.00 Кърлинг: Европейско първенство в Острава, Германия - Шотландия, мъже, групова фаза Евроспорт 1
18.00 Янтра – Хебър Диема спорт
19.30 Фрозиноне – Лече МАХ Спорт 3
21.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
21.45 Фиорентина – Аталанта МАХ Спорт 3
21.45 Евертън – Нюкасъл Диема спорт 2
21.45 Баскетбол, Реал – Фенербахче МАХ Спорт 2
22.00 22.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, първи ден Евроспорт 2
04.00 НХЛ, Сан Хосе – Ванкувър МАХ Спорт 2
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА