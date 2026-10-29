Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в четвъртък (29 октомври)

Спортът по ТВ в четвъртък (29 октомври)

29 Октомври, 2026 07:20 561 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (29 октомври) - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

09.45 Аделаида – Лайън Сити Нова спорт

12.00 Гангвон – Кучанг Нова спорт

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

13.00 Вдигане на тежести Ринг

14.15 Шанхай Шенхуа – Мачида Нова спорт

14.30 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

15.00 Борба, Световно първенство БНТ 3

15.00 Кърлинг: Европейско първенство в Острава, Германия - Шотландия, мъже, групова фаза Евроспорт 1

18.00 Янтра – Хебър Диема спорт

19.30 Фрозиноне – Лече МАХ Спорт 3

21.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

21.45 Фиорентина – Аталанта МАХ Спорт 3

21.45 Евертън – Нюкасъл Диема спорт 2

21.45 Баскетбол, Реал – Фенербахче МАХ Спорт 2

22.00 22.00 Голф: PGA тур, Открито първенство на Мексико, първи ден Евроспорт 2

04.00 НХЛ, Сан Хосе – Ванкувър МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове