Фенове на Де Граафшап провалиха дербито с Витес

Нидерландската футболна федерация KNVB осъди остро блокирането на автобуса на Де Граафшап от фенове на клуба. Заради протеста отборът не успя да отпътува за гостуването си на Витес, а двубоят не се проведе.

Привържениците са блокирали автобуса в Доетинхем заради решението на властите в Арнем да не допуснат гостуващи фенове на стадиона. Срещата е била планирана за неделя от 12:15 часа, но до нейното начало не се е стигнало.

„Хората могат да бъдат съгласни или несъгласни с нещо, но това наистина отива твърде далеч. Трябва да сложим граница“, заяви пред NOS Ян Блойсен, мениджър по състезателните въпроси на KNVB.

Той определи случилото се като „безумно“ и посочи, че случаят ще бъде предаден на дисциплинарните органи на федерацията. „Дали ще има санкции за Де Граафшап, зависи от тях. Те ще започнат разследване и ще се произнесат“, каза Блойсен.

Дербито ще се играе без гостуващи фенове

Отложеното дерби между Витес и Де Граафшап ще бъде насрочено за делничен ден, тъй като всички уикенди в програмата вече са заети. KNVB ще обсъди датата, като предпочитанието е мачът да се състои още в рамките на втория състезателен период.

Федерацията уточни, че двубоят трябва да се проведе при същите условия — с публика на Витес и без привърженици на Де Граафшап. На срещата са се очаквали около 17 000 зрители.

„Това беше ужасен следобед. Идват 17 000 души на мач, а накрая всичко завършва така“, заяви директорът на Витес Вилем ван дер Линден. Той разказа, че още сутринта е получил информация за блокирания автобус, след което клубът е координирал действията си с всички страни по организацията.

Де Граафшап подготвя позиция

От клуба заявиха, че са „негативно изненадани и шокирани“ от случилото се. Де Граафшап посочи, че първоначалната емоция трябва да отмине, преди да бъде изготвен подробен коментар.

Клубът не е дал допълнителна позиция, а окончателното решение за евентуални санкции ще бъде взето от дисциплинарните органи на KNVB след разследването.

Източници: nos.nl