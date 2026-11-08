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Фенове на Де Граафшап провалиха дербито с Витес

Фенове на Де Граафшап провалиха дербито с Витес

8 Ноември, 2026 16:50 478 0

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Нидерландската футболна федерация може да наложи санкции на клуба

Фенове на Де Граафшап провалиха дербито с Витес - 1
Снимка: nos.nl
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нидерландската футболна федерация KNVB осъди остро блокирането на автобуса на Де Граафшап от фенове на клуба. Заради протеста отборът не успя да отпътува за гостуването си на Витес, а двубоят не се проведе.

Привържениците са блокирали автобуса в Доетинхем заради решението на властите в Арнем да не допуснат гостуващи фенове на стадиона. Срещата е била планирана за неделя от 12:15 часа, но до нейното начало не се е стигнало.

„Хората могат да бъдат съгласни или несъгласни с нещо, но това наистина отива твърде далеч. Трябва да сложим граница“, заяви пред NOS Ян Блойсен, мениджър по състезателните въпроси на KNVB.

Той определи случилото се като „безумно“ и посочи, че случаят ще бъде предаден на дисциплинарните органи на федерацията. „Дали ще има санкции за Де Граафшап, зависи от тях. Те ще започнат разследване и ще се произнесат“, каза Блойсен.

Дербито ще се играе без гостуващи фенове

Отложеното дерби между Витес и Де Граафшап ще бъде насрочено за делничен ден, тъй като всички уикенди в програмата вече са заети. KNVB ще обсъди датата, като предпочитанието е мачът да се състои още в рамките на втория състезателен период.

Федерацията уточни, че двубоят трябва да се проведе при същите условия — с публика на Витес и без привърженици на Де Граафшап. На срещата са се очаквали около 17 000 зрители.

„Това беше ужасен следобед. Идват 17 000 души на мач, а накрая всичко завършва така“, заяви директорът на Витес Вилем ван дер Линден. Той разказа, че още сутринта е получил информация за блокирания автобус, след което клубът е координирал действията си с всички страни по организацията.

Де Граафшап подготвя позиция

От клуба заявиха, че са „негативно изненадани и шокирани“ от случилото се. Де Граафшап посочи, че първоначалната емоция трябва да отмине, преди да бъде изготвен подробен коментар.

Клубът не е дал допълнителна позиция, а окончателното решение за евентуални санкции ще бъде взето от дисциплинарните органи на KNVB след разследването.

Източници: nos.nl


Нидерландия
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