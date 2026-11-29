Фейенорд и Аякс завършиха 1:1 в голямото дерби на нидерландския футбол. Домакините от Ротердам изоставаха още в 4-ата минута, но изравниха само четири минути по-късно. До края на срещата на стадион „Де Кайп“ повече голове не паднаха.

Аякс започна по-силно и поведе с първата си сериозна атака. Стивън Бергвайс намери Джулиан Брандт в наказателното поле, а германецът стреля с десния крак и изпрати топката в горния десен ъгъл на вратата.

Фейенорд отговори незабавно. В 8-ата минута Лучано Вален道е се възползва от грешка на Брандт, овладя топката пред наказателното поле и с нисък удар я прати в долния ляв ъгъл. За Вален道е това беше шестият гол в 14 мача от първенството.

Ранна смяна за домакините

Домакините бяха принудени да направят смяна още през първото полувреме. Гявай Зехиел получи контузия и след кратко прекъсване беше заменен от Тобиас ван ден Елсхаут. Двубоят започна със закъснение заради пиротехника, използвана преди началото на срещата.

Вратарят на Фейенорд Флориан Кастенмайер направи своя дебют в Ередивизи за клуба. Той се намеси при удар на Стивън Бергвайс и спаси и ранния опит с глава на нападателя на Аякс Толу Арокодаре.

Двата отбора остават близо до върха

Равенството донесе по една точка на двата тима. Аякс увеличи актива си до 29 точки и остана на второто място, докато Фейенорд събра 26 точки. Лидер е ПСВ Айндховен с 32 точки.

Резултатът е второ поредно равенство между Фейенорд и Аякс в „Де Кайп“. През март тази година двата отбора отново завършиха 1:1 в Ротердам.

Преди мача треньорът на Фейенорд Джовани ван Бронкхорст заяви: „Със сигурност ще атакуваме“. Тимът му действително започна активно, но не успя да стигне до победа, която щеше да го доближи до Аякс в класирането.

Фейенорд ще изиграе следващия си шампионатен мач като гост на Вилем II на 5 декември. Ден по-късно Аякс ще приеме Утрехт.

Източници: fcupdate.nl, skysports.com, sportnieuws.nl