Организираните привърженици на Левски от Сектор „Б“ обявиха, че преустановяват посещението на мачове на отбора. Решението ще остане в сила, докато не бъде възобновен постоянен диалог между феновете и ръководството на клуба.

„Настояваме да бъде възобновен диалогът между ръководството на клуба и нас, организираните привърженици“, се казва в позицията, публикувана на страницата на Сектор „Б“ във „Фейсбук“. В нея феновете заявяват, че досегашната им „почти сляпа вярност“ вече не може да бъде безусловна.

Решението идва след инцидентите в Марсилия

„Винаги сме били до Левски, когато той е имал нужда от нас, но не сме убедени дали Левски е до нас, когато ние имаме нужда от него“, пишат организираните привърженици.

Бойкотът е обявен след сблъсъците на стадион „Велодром“ по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски на 26 ноември. БНТ съобщи, че 11 български фенове са били ранени, като един от тях е останал в болница. Срещата завърши с победа на домакините с 1:0.

След инцидента няколко фенски организации отправиха критики към ръководството на Левски. Ден преди обявяването на бойкота Сектор „Б“ е публикувал отделна позиция, в която твърди, че в продължение на месец е предупреждавал за рисковете при гостуването във Франция и е поставил въпроси към клубното управление.

Първият мач без организираната подкрепа

Първият двубой, който може да бъде засегнат от решението, е гостуването на Септември в 16-ия кръг на Първа лига. Срещата е насрочена за 29 ноември от 16:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. След нея Левски трябва да приеме Лудогорец на 3 декември, а на 6 декември е гостуването на Локомотив Пловдив.

В позицията си привържениците не посочват срок за бойкота. Те обвързват прекратяването му с възстановяването на диалога между организираните фенове и ръководството на 27-кратния шампион на България.

Източници: sportal.bg, bntnews.bg, dsport.bg