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Адриан Андреев влезе в основната схема на турнира в Херсонисос

Адриан Андреев влезе в основната схема на турнира в Херсонисос

9 Ноември, 2026 17:39 460 1

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Българският тенисист победи Никита Мащаков от Украйна

Адриан Андреев влезе в основната схема на турнира в Херсонисос - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Адриан Андреев се класира за основната схема на тенис турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

25-годишният Андреев победи третия поставен в квалификациите Никита Мащаков (Украйна) със 7:6(7), 4:6, 7:6(2) след три часа и 58 минути игра.

Българинът пропусна на три пъти аванс от пробив в първия сет, който беше решен с тайбрек. В него Андреев спаси сетбол при 6:7 и със серия от три поредни точки спечели частта с 9:7. Във втория сет българинът поведе с 3:1, но спечели само един от следващите шест гейма и след 4:6 резултатът беше изравнен.

Андреев изостана с 2:4 в решителната трета част, но успя да изравни при 4:4. При 5:4 той пропусна мачбол на сервис на украинеца. Така се стигна до втори тайбрек, който българинът спечели убедително със 7:2 точки.

На старта на квалификациите Андреев се наложи над японеца Риотаро Тагучи със 7:5, 6:3. Така той заработи 3 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 584-то място.


Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев загуби във втория кръг на квалификациите от Бенжамен Пиетри (Франция) с 0:6, 1:6 за 76 минути игра. Вчера Василев победи Арвид Нордквист (Швеция) с 3:6, 6:1, 6:1 за час и 48 минути.

Въпреки поражението Василев спечели една точка за ранглистата, в която през тази седмица заема 604-то място.


В турнира на двойки Адриан Андреев и Владислав Орлов (Украйна) ще стартират срещу Алекс Ганчев (България) и Саша Маес (Люксембург).


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  • 1 Пита се кой е младежът на снимката.

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    Със сигурност не е Андреев.

    17:59 09.11.2026

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