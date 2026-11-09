Коко Гоф започна с победа на финалите на WTA в Индиън Уелс

Коко Гоф започна с победа участието си на финалите на WTA в Индиън Уелс. Шампионката от 2024 година се наложи над сънародничката си Джесика Пегула с 6:4, 6:7(5), 6:2 в мач, продължил 2 часа и 39 минути.

Гоф, поставена под №4, измъкна първия сет след единствен пробив в десетия гейм. Втората част изглеждаше почти решена в полза на Пегула, която поведе с 5:1. Гоф обаче спечели пет поредни гейма и стигна до 6:5 и мачбол.

Пегула се измъкна от критичната ситуация, а след това взе тайбрека със 7:5 точки и изравни резултата. „Мисля, че днес най-важното беше да остана в мача. Беше двубой на много високо ниво и за двете“, каза Гоф след срещата. Тя добави, че е успяла да се настрои отново след пропуснатия мачбол.

В решителния сет Гоф бързо си върна инициативата. Тя проби още в първия гейм, поведе с 3:0 и реализира нов брейк по-късно в частта, за да затвори мача с 6:2. Успехът е шести за американката в 11-те ѝ срещи с Пегула и трети пореден в съперничеството им.

В другия мач от група 1 Линда Носкова победи резервата Марта Костюк с 6:2, 6:4 за 1 час и 26 минути. Чехкинята реализира и четирите си възможности за пробив и не позволи на украинската си съперничка да стигне до решителен трети сет.

Костюк зае мястото на Елена Рибакина, която се отказа от турнира по медицински причини. Носкова, шампионка от „Уимбълдън“ през 2026 година, записа победа в дебюта си на финалите на WTA.

Следващият мач на Гоф ще бъде срещу Носкова във втория кръг на груповата фаза. Срещата е насрочена за вторник, 10 ноември. В този формат всяка тенисистка играе по три мача в групата, а първите две се класират за полуфиналите.