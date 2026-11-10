Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кукурея за Моуриньо: Винаги е в добро настроение

Кукурея за Моуриньо: Винаги е в добро настроение

10 Ноември, 2026 06:04 472 0

  • марк кукурея-
  • реал мадрид-
  • жозе моуриньо-
  • ламин ямал-
  • класико

Испанският защитник разказа как личното обаждане на Моуриньо е ускорило трансфера му и как възприема сблъсъка с крилото на Барселона

Кукурея за Моуриньо: Винаги е в добро настроение - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Телефонно обаждане от Жозе Моуриньо е помогнало на Марк Кукурея да вземе решението да премине в Реал Мадрид. Испанският защитник разказа, че разговорът с треньора е бил кратък, но е усетил конкретен интерес към него, след като Моуриньо е споменал действия на Кукурея в мач срещу Бенфика.

„Когато треньор с неговата история ти се обади и ти каже, че иска да работите заедно, това ти дава много увереност“, заяви Кукурея в интервю за Cadena SER. По думите му Моуриньо е „много близък човек“ и „винаги е в добро настроение“.

Трансферът е приключил за ден и половина

Кукурея премина от Челси в Реал Мадрид през юни 2026 г. Сделката е на стойност 55 милиона евро, а договорът му с испанския клуб е до 2032 г. Самият футболист обясни, че преговорите са приключили изключително бързо.

„Обадиха ми се сутринта и ме попитаха дали искам да отида. Нямах никакви съмнения, защото това беше голяма крачка в кариерата ми. За ден и половина всичко беше готово“, каза Кукурея пред AS.

Левият защитник призна, че раздялата с Челси не е била лесна, но е определил предложението на Реал Мадрид като възможност, която трудно може да бъде отказана. Той е заявил още, че натискът в клуба е максимален, а целта му е да се бори за трофеи, включително за Шампионската лига.

„Това не е мач между Кукурея и Ямал“

Отношенията му с Ламин Ямал добавят личен елемент към двубоите между Реал Мадрид и Барселона. Двамата се познават от националния отбор на Испания и редовно се срещат на тренировките.

„Познаваме се, защото сме се изправяли много пъти на тренировки, но това няма да бъде мач между Ламин Ямал и Кукурея“, каза защитникът преди предишен сблъсък между двата отбора. Той допълни, че срещу футболист като Ямал не може да се подготви един-единствен план, защото крилото е способно да промени действията си във всеки момент.

На 25 октомври Реал Мадрид спечели с 2:1 срещу Барселона на „Камп Ноу“, а Килиан Мбапе отбеляза и двата гола за победителите. Кукурея започна като титуляр и пое основната отговорност за действията на Ямал по десния фланг на домакините.

След двубоя Моуриньо отличи представянето на защитника. „Ламин е много добър и хитър, защото освен че е талантлив, е и умен. За Кукурея това вероятно беше най-трудният му мач, но той се справи много добре“, заяви португалският треньор.

Така личният дуел, за който Кукурея предварително призова да не бъде преувеличаван, се превърна в един от ключовите епизоди в първия Класико за сезона. Испанецът получи признание от своя треньор, а Реал Мадрид спечели дербито с голове на Мбапе и постави началото на нов етап в съперничеството с Барселона.

Източници: as.com, cadenaser.com, tntsports.co.uk


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове