Кукурея за Моуриньо: Винаги е в добро настроение

Телефонно обаждане от Жозе Моуриньо е помогнало на Марк Кукурея да вземе решението да премине в Реал Мадрид. Испанският защитник разказа, че разговорът с треньора е бил кратък, но е усетил конкретен интерес към него, след като Моуриньо е споменал действия на Кукурея в мач срещу Бенфика.

„Когато треньор с неговата история ти се обади и ти каже, че иска да работите заедно, това ти дава много увереност“, заяви Кукурея в интервю за Cadena SER. По думите му Моуриньо е „много близък човек“ и „винаги е в добро настроение“.

Трансферът е приключил за ден и половина

Кукурея премина от Челси в Реал Мадрид през юни 2026 г. Сделката е на стойност 55 милиона евро, а договорът му с испанския клуб е до 2032 г. Самият футболист обясни, че преговорите са приключили изключително бързо.

„Обадиха ми се сутринта и ме попитаха дали искам да отида. Нямах никакви съмнения, защото това беше голяма крачка в кариерата ми. За ден и половина всичко беше готово“, каза Кукурея пред AS.

Левият защитник призна, че раздялата с Челси не е била лесна, но е определил предложението на Реал Мадрид като възможност, която трудно може да бъде отказана. Той е заявил още, че натискът в клуба е максимален, а целта му е да се бори за трофеи, включително за Шампионската лига.

„Това не е мач между Кукурея и Ямал“

Отношенията му с Ламин Ямал добавят личен елемент към двубоите между Реал Мадрид и Барселона. Двамата се познават от националния отбор на Испания и редовно се срещат на тренировките.

„Познаваме се, защото сме се изправяли много пъти на тренировки, но това няма да бъде мач между Ламин Ямал и Кукурея“, каза защитникът преди предишен сблъсък между двата отбора. Той допълни, че срещу футболист като Ямал не може да се подготви един-единствен план, защото крилото е способно да промени действията си във всеки момент.

На 25 октомври Реал Мадрид спечели с 2:1 срещу Барселона на „Камп Ноу“, а Килиан Мбапе отбеляза и двата гола за победителите. Кукурея започна като титуляр и пое основната отговорност за действията на Ямал по десния фланг на домакините.

След двубоя Моуриньо отличи представянето на защитника. „Ламин е много добър и хитър, защото освен че е талантлив, е и умен. За Кукурея това вероятно беше най-трудният му мач, но той се справи много добре“, заяви португалският треньор.

Така личният дуел, за който Кукурея предварително призова да не бъде преувеличаван, се превърна в един от ключовите епизоди в първия Класико за сезона. Испанецът получи признание от своя треньор, а Реал Мадрид спечели дербито с голове на Мбапе и постави началото на нов етап в съперничеството с Барселона.

Източници: as.com, cadenaser.com, tntsports.co.uk