Жозе Моуриньо определи липсата на физическа свежест като една от причините за домакинската загуба на Реал Мадрид с 1:2 от Алавес. Поражението на „Сантяго Бернабеу“ прекъсна серията на мадридчани от 10 поредни победи във всички турнири.

„Не ни достигна физическа свежест“, каза Моуриньо след мача. Той посочи, че Алавес е играл с много футболисти в защитната си зона, а след отнемане на топката е търсил директни атаки и контраатаки по фланговете. По думите му Реал Мадрид е трябвало да намери по-добри решения срещу този начин на игра.

Алавес поведе в 22-рата минута чрез Тони Мартинес, а Анхел Перес направи резултата 0:2 в 61-вата минута. Килиан Мбапе върна домакините в мача в 69-ата минута, но Реал не успя да стигне до изравняване. В края Джуд Белингам получи втори жълт картон и напусна терена в 88-ата минута. Мачът е потвърден с резултат 1:2 от Ла Лига и Реал Мадрид.

Моуриньо защити решенията си

Треньорът отхвърли появилите се твърдения за напрежение около смените и реакциите на футболистите. „Не е нужно да измисляте, че Гюлер си е тръгнал ядосан, че Винисиус е бил освиркван или че аз съм бил освиркван, защото не съм сменил Винисиус“, заяви Моуриньо.

Той обясни, че е имал избор между това да замени Арда Гюлер или Винисиус Жуниор. В крайна сметка е оставил бразилеца на терена, защото е очаквал комбинацията му с Диоманде да създаде повече пространства. Моуриньо каза още, че Гюлер и Бернардо Силва са били предвидени за сходни задачи при владение на топката.

Критика към съдията

Моуриньо отправи и критика към главния съдия за отсъжданията в мача, включително за втория жълт картон на Белингам. „Този съдия обича да демонстрира властта си и че е някакъв феномен“, заяви португалецът, цитиран от испанските спортни медии.

В същото време Моуриньо поздрави Кике Санчес Флорес и Алавес за представянето. Следващият мач на Реал Мадрид е гостуване на Реал Сосиедад на 2 декември, а четири дни по-късно тимът ще играе срещу Атлетик Билбао.

Източници: elpais.com, as.com, cadenaser.com